Ölkatastrophe vor Borneo

Seit dem Wochenende starben durch den Ölteppich mindestens fünf Menschen. Es handelt sich um Fischer, die umkamen, als sich das Öl auf See entzündete. Der Ölteppich breitet sich vor der Hafenstadt Balikpapan aus, die zu Indonesien gehört.

Über dem Wasser stand eine riesige schwarze Rauchwolke. In der Bucht von Balikpapan gibt es eine große Raffinerie, die von dem indonesischen Staatskonzern Pertamina betrieben wird. Umweltschützer vermuten, dass das Öl durch ein Leck in großen Mengen ins Meer gelangt ist. Pertamina wies die Vorwürfe zurück. Ein Vertreter der Stadtverwaltung von Balikpapan sagte, man habe wegen des Ölteppichs den Ausnahmezustand ausgerufen. "In der ganzen Bucht riecht es wie in einer Tankstelle." Man habe Anwohner und Arbeiter gewarnt, Zigaretten anzuzünden.

Ölspur in 80 Kilometer Entfernung

Die Behörden verweisen hingegen darauf, dass die Ermittlungen zur Unglücksursache noch laufen. Die indonesische Umweltministerin Siti Nurbaya Bakar sagte, die Ursachen des Lecks seien noch nicht bekannt. Der Schaden für die Umwelt werde noch abgeschätzt.

Tanklaster des Staatskonzerns Pertamina

Dagegen verlangte Umweltschutzorganisation Walhi von den Behörden, die Ergebnisse ihrer Ermittlungen zu veröffentlichen. "Die Polizei hat die Ergebnisse ihrer Ermittlungen bisher nicht publik gemacht, obwohl Ölspuren mittlerweile auch 80 Kilometer entfernt zu finden sind", kritisierte Walhi-Direktor Fathur Roziqin Fen von. Walhi ist die führende Umweltschutzgruppe Indonesiens.

Mit einer Fläche von mehr als 750 000 Quadratkilometern ist Borneo die drittgrößte Insel der Welt. Der größte Teil gehört zu Indonesien. Auf der Insel liegt aber auch der Staat Brunei. Andere Teile gehören zu Malaysia.

ar/hb (dpa, rtr, afp)