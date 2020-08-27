 ZOOM市值超波音 布局“后疫情时代” | 经济纵横 | DW | 02.09.2020

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经济纵横

ZOOM市值超波音 布局“后疫情时代”

疫情期间，全球各地居家办公、视讯会议的需求暴涨，提供相应服务的ZOOM之股值也水涨船高。今年第二季度报表显示，这家由美国华人袁征创办的企业，市值已经超过了通用汽车、波音等老牌企业。

Hongkong | China | Zoom (picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan)

ZOOM在纽约证交所的股价火箭式蹿升

(德国之声中文网) 美国东部时间9月1日上午，ZOOM在纽约证交所的股价快速上涨，公司总市值由此超越了通用汽车以及波音公司。今年第二季度，ZOOM的股价涨幅高达33%，达到了432.45美元，总市值将近1220亿美元。

与去年同期相比，公司的营收已经翻了四倍，第二季度达到了6.6亿美元，远远超出了华尔街的预期。目前，ZOOM为本财年(至2021年1月底)制订的营收预期为24亿美元，相比今年6月预期的18亿美元已经有了大幅上调。而且，ZOOM在上调营收预期时，已经考虑到了许多今年第一季度疫情高峰期时开始使用ZOOM产品的新客户很可能不会继续付费之因素。

ZOOM对个人普通用户采取免费策略。10人以上的企业用户则需要付费使用，一般是按年缴费。ZOOM公司发布的数据显示，当前共有37.02万客户缴纳年费，与去年相比暴增了30.4万。此外，10人以下的企业往往是按月缴费。

Logo ZOOM Cloud Meetings app (picture-alliance/NurPhoto/J. Porzycki)

ZOOM正在积极拓展新业务

疫情之后怎么办？

ZOOM被认为是新冠疫情期间获益颇丰的企业。许多企业都推行居家办公，使得远程视讯会议的需求暴涨；体育赛事、宗教活动、学校远程授课也纷纷采用这款软件。许多亲友"聚会"也选择通过ZOOM进行。

今年4月全球疫情高峰期间，ZOOM平台上每天举行约3亿场视讯会议；而在去年12月，每天的ZOOM会议总数只有约1000万场。

随着防疫限制措施的逐步放松，视讯会议的需求量也有可能出现下跌。为了维持一定的增长率，ZOOM公司已经宣布拓展其电话业务；今后，用户可以通过ZOOM平台进行视频通话、电话以及文字聊天。

 

文山/苗子/(美联社、德新社)

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与中国关系千丝万缕 Zoom安全隐患受关注

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ZOOM存安全隐患 台公务部门禁用

疫情数字爆发式增长，远程会议软件的使用量也水涨船高。广受欢迎的视讯会议软件ZOOM，近期则接连被揭露具有安全隐患。现在，台湾行政院也指示各公务部门不要使用ZOOM。  

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