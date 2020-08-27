ZOOM市值超波音 布局“后疫情时代”

疫情期间，全球各地居家办公、视讯会议的需求暴涨，提供相应服务的ZOOM之股值也水涨船高。今年第二季度报表显示，这家由美国华人袁征创办的企业，市值已经超过了通用汽车、波音等老牌企业。
(德国之声中文网) 美国东部时间9月1日上午，ZOOM在纽约证交所的股价快速上涨，公司总市值由此超越了通用汽车以及波音公司。今年第二季度，ZOOM的股价涨幅高达33%，达到了432.45美元，总市值将近1220亿美元。
与去年同期相比，公司的营收已经翻了四倍，第二季度达到了6.6亿美元，远远超出了华尔街的预期。目前，ZOOM为本财年(至2021年1月底)制订的营收预期为24亿美元，相比今年6月预期的18亿美元已经有了大幅上调。而且，ZOOM在上调营收预期时，已经考虑到了许多今年第一季度疫情高峰期时开始使用ZOOM产品的新客户很可能不会继续付费之因素。
ZOOM对个人普通用户采取免费策略。10人以上的企业用户则需要付费使用，一般是按年缴费。ZOOM公司发布的数据显示，当前共有37.02万客户缴纳年费，与去年相比暴增了30.4万。此外，10人以下的企业往往是按月缴费。
疫情之后怎么办？
ZOOM被认为是新冠疫情期间获益颇丰的企业。许多企业都推行居家办公，使得远程视讯会议的需求暴涨；体育赛事、宗教活动、学校远程授课也纷纷采用这款软件。许多亲友"聚会"也选择通过ZOOM进行。
今年4月全球疫情高峰期间，ZOOM平台上每天举行约3亿场视讯会议；而在去年12月，每天的ZOOM会议总数只有约1000万场。
随着防疫限制措施的逐步放松，视讯会议的需求量也有可能出现下跌。为了维持一定的增长率，ZOOM公司已经宣布拓展其电话业务；今后，用户可以通过ZOOM平台进行视频通话、电话以及文字聊天。
文山/苗子/(美联社、德新社)
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《港区国安法》生效后，港府与警方被赋予更大权力截取通讯资料，甚至可要求平台供应商交出使用者资料。在多家科技公司纷纷表态拒绝以后，微软和Zoom也加入这个行列。
视频会议系统Zoom再引争议，这次以「符合当地法律」为由封杀六四相关账号。民运人士周锋锁批评该公司与专制政府合作，共谋抹去天安门记忆。而Zoom也在第一时间出面澄清，表示未向中国政府提供任何用户信息或会议内容，也没有后门可以进入会议。
受疫情影响，全球在家办公的人数激增，远程通信应用程序Zoom异军突起。然而，Zoom不断被发现存在系统漏洞，更有资料被"送中"的危险，引来多方怀疑。多国政府以及公司都已限制使用Zoom。