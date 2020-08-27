ZOOM市值超波音 布局“后疫情时代”

(德国之声中文网) 美国东部时间9月1日上午，ZOOM在纽约证交所的股价快速上涨，公司总市值由此超越了通用汽车以及波音公司。今年第二季度，ZOOM的股价涨幅高达33%，达到了432.45美元，总市值将近1220亿美元。

与去年同期相比，公司的营收已经翻了四倍，第二季度达到了6.6亿美元，远远超出了华尔街的预期。目前，ZOOM为本财年(至2021年1月底)制订的营收预期为24亿美元，相比今年6月预期的18亿美元已经有了大幅上调。而且，ZOOM在上调营收预期时，已经考虑到了许多今年第一季度疫情高峰期时开始使用ZOOM产品的新客户很可能不会继续付费之因素。

ZOOM对个人普通用户采取免费策略。10人以上的企业用户则需要付费使用，一般是按年缴费。ZOOM公司发布的数据显示，当前共有37.02万客户缴纳年费，与去年相比暴增了30.4万。此外，10人以下的企业往往是按月缴费。

ZOOM正在积极拓展新业务

疫情之后怎么办？

ZOOM被认为是新冠疫情期间获益颇丰的企业。许多企业都推行居家办公，使得远程视讯会议的需求暴涨；体育赛事、宗教活动、学校远程授课也纷纷采用这款软件。许多亲友"聚会"也选择通过ZOOM进行。

今年4月全球疫情高峰期间，ZOOM平台上每天举行约3亿场视讯会议；而在去年12月，每天的ZOOM会议总数只有约1000万场。

随着防疫限制措施的逐步放松，视讯会议的需求量也有可能出现下跌。为了维持一定的增长率，ZOOM公司已经宣布拓展其电话业务；今后，用户可以通过ZOOM平台进行视频通话、电话以及文字聊天。

文山/苗子/(美联社、德新社)

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