Zoom就用户隐私诉讼达成8500万美元和解协议 

（德国之声中文网）据媒体报道，Zoom已经同意以8500万美元（7100万欧元）的价格解决美国的集体诉讼隐私问题。

该公司上周末提交了一份初步和解协议，用来应对2020年的一起诉讼。这起诉讼指控该公司与Facebook、谷歌和LinkedIn共享用户的个人数据，总共侵犯了数百万人的隐私。

Zoom否认有任何不当行为，但表示它将强化安全功能。

和解协议的内容是什么？

该和解协议尚在等待美国加州圣何塞地区法官科赫（Lucy Koh）的最终批准。根据协议，用户可以获得订阅费用15%的退款或25美元的赔款，哪种方式退赔多就选择哪种。

非订户可以获得最多15美元的赔偿。

在其和解方案中，该公司表示将设立一个8500万美元的非逆转性现金基金，以支付有效的索赔、通报和管理费用、集体诉讼代表服务费以及法院裁定的任何律师费和其他费用。

科赫法官于今年3月驳回该诉讼的大部分诉求，但允许一些基于合同的索赔继续进行。

该公司在周日的一份声明中说，保护用户安全是其首要任务之一，它认真对待用户对该公司的信任。

去年开始，疫情迫使越来越多的人开始使用在线会议软件，Zoom一夜爆红，从参与集体诉讼的用户那里收取了大约13亿美元的订阅费。

原告的律师说，考虑到与诉讼相关的其他费用，8500万美元是合理的。

在和解中，Zoom还同意更新安全措施：当会议主持人或其他参与者使用第三方应用程序时，它将提醒用户，并为员工提供关于安全和隐私问题的培训。

黑客入侵Zoom视频会议的行为被称作“Zoom炸弹”（Zoombombing）。随后，该公司已修正程序，令其对用户更加安全。

(路透社、法新社)

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