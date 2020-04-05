ZOOM存安全隐患 台公务部门禁用

(德国之声中文网)周二(4月7日)，台湾行政院副院长陈其迈对外界表示，已经通知各公务机关以及特定非公务机关不要使用具有安全隐忧的产品。这其中就包括了近期广受欢迎的视讯会议软件ZOOM。

两周前，就不断有用户报告称，在使用ZOOM召开远程会议期间，经常会有陌生人未经邀请莫名加入。美国多间利用ZOOM软件开展网络课程的中小学校、宗教场所，甚至还遭到了闯入者的谩骂，还有人拿出了纳粹万字符进行羞辱。

业内人士推测，大多数的"陌生人闯入"事件，都是因为ZOOM远程会议的发起者不慎将会议加入链接公开在互联网上。但是，这间来自加利福尼亚的公司现在也承认，除了用户设置不当，软件本身也有安全缺陷，并非所有的闭门远程会议数据都能够加密传输。尤其是当某名与会者通过普通电话加入会议时，泄密风险相当高。

新闻网站The Intercept进一步指出，凡是没有加密的远程会议，ZOOM软件公司理论上都能够偷窥其中的内容。

ZOOM公司创始人、美籍华人袁征近期还承认，这款软件还曾发生过将加密密钥"错误地"传输到位于中国境内服务器上的事件。他在上星期强调，ZOOM已经修补了几个重大安全漏洞。

市值暴涨

台湾行政院现在建议，疫情期间，各公务机关使用的系统应当优先考虑台湾本土产品；如果确有需要使用国外视讯会议软件，则应在资安风险评估下酌情考量运用。

此前，美国私人航天企业SpaceX、美国宇航总署NASA都已经禁止员工使用ZOOM。美国联邦调查局FBI也在3月底就ZOOM软件发出了安全提示。

今年3月，随着新冠疫情的全球蔓延，ZOOM的使用量也迎来了爆发式增长，单日最高达2亿人次，公司的股价也水涨船高，创始人袁征的身价达到了56亿美元。袁征承认，使用量激增也暴露了ZOOM软件此前不为人所知的问题。尽管在被曝多个安全漏洞后，公司股价有所下滑，但是与两个月前相比，ZOOM的市值依然上涨了75%。

文山/石涛/(德新社、德广联等)