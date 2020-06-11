Zoom:不再允许北京干预中国以外的人

（德国之声中文网）Zoom周四 (6月11日)发布声明表示，其收到中国政府要求终止六四纪念会议和相关主机帐户，并承认犯错且将采取行动改进。

声明中表示，Zoom在5月和6月初接到中国政府通知，称Zoom上有4场大型公开的六四纪念会议在社交媒体上公开，包括会议细节，并以「这种活动在中国是非法」要求终止这些会议和主机帐户。

就声明看来，Zoom判断的关键是「会议当中有没有来自中国大陆的参与者」。Zoom表示在不断收到中国政府的要求下，并在证实有中国大陆与会者出席会议下，加上其「没有能力将特定的参与者从会议中移除，或者阻止某个国家的参与者加入会议」，就决定结束4场会议中的3场，并暂停或终止与这3场会议相关的主机帐户。

Zoom提到这次行动「失败」，「不应该影响到中国大陆以外的用户」，并犯了两个错误。第一是暂停或终止了一个在香港、两个在美国的主机账户。第二是关闭了会议，而不是按国家封锁与会者。

Zoom并在声明后申明:「将不允许中国政府的请求影响中国大陆以外的任何人。」并会开发技术，「根据地域在参与者层面进行删除或阻止」。一方面可以确保平台活动符合当地法律，一方面也可以保护境外参与者。

事件爆发点

六四31周年，在美国的中国民运人士5月31日利用视讯会议系统Zoom办线上悼念会，继当天两度被黑客入侵后，再传出有参加者的帐号陆续「无预警被停用」。

消息最先由美国媒体Axios于周三（10日）报导，Zoom发言人证实封锁账号一事，指该公司与任何跨国公司一样，必须遵守运营所在司法管辖区地的适用法律，「在不同国家或地区举行会议时，这些国家或地区的参与者必须遵守各自的当地法律」。

涉事的「网上六四屠杀31周年纪念活动」，由八九民运人士周锋锁成立的非政府组织「人道中国」（Humanitarian China）发起，约250人参与。

捍卫言论自由的美国笔会（PEN America）也谴责Zoom，该会执行长诺塞尔（Suzanne Nossel）表示，Zoom在疫情期间是企业、学校和各种组织的首选虚拟沟通平台，它不应充当中国政府的长臂。

Zoom目前在中国合法使用，但该公司在5月中宣布停止为中国用户提供免费帐户，改为付费使用，指是此举是为了符合当地法制规定。

邹宗翰/杨威廉/李澄欣（综合报导）