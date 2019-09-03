Zara与“快时尚”

（德国之声中文网）如今，西班牙王后莱蒂西亚（Letizia）也身着Zara服装。这堪比时装世界的一场小小的革命。因为这个"快时尚"品牌 ，西班牙时装康采恩Inditex增长迅速。据英国品牌评估公司"品牌金融"（Brand Finance）提供的数据，在快时尚界，Zara的品牌价值早已超过Mango和H&M等竞争对手，目前仅次于美国的耐克。

然而，快时尚服装的生产商们正日益成为气候保护人士们的眼中钉。他们抨击这种"穿完即丢的经济"，要求提高售价、减少产量、向员工支付更高薪水。他们指出，若能告别快时尚，可节约更多水资源和其它能源，并避免产生不必要的垃圾。

消费者要求可持续性时装

西班牙精英高校--卡米亚斯大主教大学（Universidad Pontificia Comillas）时装专家巴洛尔（Carmen Valor）指出，"来自有环保意识的消费者的压力将增大"。她相信，今年，强调重复利用性的俗称的"循环经济--时装"将大行其道。

即使快时尚2019年仍广受欢迎，但市场和对相关经营的评价发生了变化。根据著名的《麦肯齐全球时尚装指数》（McKinsey Global Fashion Index），过去数年，Zara所属的时装帝国Inditex的"经济利润"锐减。"经济利润"乃为核心指标，表示在不影响经济绩效可持续性的条件下可提取出哪部分盈利。

提供可持续性时装已然不足

巴洛尔指出，时装界亦须更集中关注可持续性，而非一味追求增长，但"面对激烈的竞争，这一点难以做到" 。业界的倒闭潮波及所有国家，西班牙亦不例外。

Inditex虽稳定保持对RFID那样的仓储和供应技术的投资，但"星期五为未来"等颇具影响力的环保运动期待的则是更深刻的变更。按巴洛尔的看法，它们涉及整个生产、供应链，而就在这些环节上，糟糕的劳动条件一再引发不满。

有一点是清楚的，即：如果纺织品以后要大规模回收利用，则材料的质量必须有保障，而在快时尚服装那里鲜有这种情况。Inditex意欲改变这一点。一段时间来，这家时装巨头推出了价格适中的高档品牌Massimo Dutti。不过，巴洛尔认为，这只是个例，"在技术上，时装回收使用进程尚未成熟"。

西方的便宜纺织品大多出自发展中国家工人之手

眼下，Inditex是业界最成功的企业之一。来自加利西亚（Galicien）的该集团已不仅是一个时装大亨，也是一个技术巨头。该集团的仓储管理和网上平台已成为全球参考坐标。不过，在新颖经营模式的开拓方面，西班牙人还相当保守。人们或许会想到，这自有其道理，毕竟，迄今生意还挺顺利：2019年头9个月，营业额提高了7.5%，升至198亿欧元；利润大涨12%，达27亿欧元。

"循环性"时装注重重新利用

西班牙商学院IESE的时装专家努埃诺（José Nueno）确信，Inditex是少数几个资金雄厚的玩家之一，足以站在回收技术领域的前列。但他指出，需要考虑的一个因素是，全球范围，快时装的份额或许只占20%，因此，改变的急迫性可能显得比实际更大。

经营量最大的生产商是阿迪达斯、耐克等体育服装供应商，以及法国的奢侈品帝国Kering 和 LVMH。努埃诺还相信，租用而非拥有某物这一趋势也会在今年波及时装业："租穿服装在美国已历10年，现在，它也来到了欧洲"。

例如，巴塞罗那企业Pislow便提供这一服务：经由在线问询和算式确认时装款式，主顾支付不到40欧元的月费得到符合自己所愿的两件时装和一件装饰品，均由Pislow寄送。四星期后，租借服装重回Pislow，经清洗，提供给下个主顾。努埃诺指出，在美国这样的市场上，缝纫业又东山再起，给旧货以时尚面目。

巴塞罗那企业Pislow提供租穿服装的业务

可持续性有助于提高在消费者那里的声誉

在西班牙时装界，品牌Ecoalf享有气候保护方面的良好声誉。从2009年起，该品牌即已注重打"回收--时装"牌，并提出清晰的口号"#becausethereisnoplanetB"（没有星球B）。努埃诺就此指出，"由于不去刻意打造重视环保的形象（Greenwashing），而是讲求内聚性，因此，就像已然站住了脚的美国品牌Patagonia一样，此刻它们正迎来其星光闪耀时代。"基于国内市场的成功，Ecoalf也向海外扩张，在柏林亦开设了一家分店。这个由戈耶内切（Javier Goyeneche）创立的品牌不仅参与海洋的清理，而且也拒绝加入"黑色星期五"（Black Friday）这样的大众促销商营活动。

一段时间来，Inditext加大在社交媒体上作广告，聘请了网红，使用了Instagram，以打造、改善自己的形象。Inditex大佬伊斯拉（Pablo Isla）去夏就此宣布，至2025年，该集团服装所使用的棉花、亚麻、合成纤维将百分之百是"生态的、可持续性的或可再生的"。然而，对"星期五为未来"运动而言，这一点是不够的。

因其注重纳税最优化的投资战略，Inditext创始人奥特加（Amancio Ortega）在西班牙社会口碑欠佳，这一点也让人尴尬。他向医院或福利机构捐款等社会行为被西班牙左翼政党贬为"纯粹的障眼手法"。

消费者须转变思维

数月前，Inditex同另外31个企业共同签署了一份可持续性《时装公约》。由此，2020年，巨大的挑战等待着它。除社会压力外，如何应对二手时装不断增大的成功也是压力之一。

不过，如同Inditex一样，无论它们如何具创新性，所有新品牌都无法回避这一问题："为能真正实现可持续性，我们必须减少消费，经济必须具有可再生性"，巴洛尔如是说。她还拿出数字加以说明："据全球范围所做的估计，仅美国一年就产生1500万吨服装垃圾，是20年前的两倍。"