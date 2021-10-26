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源自美国的视频分享网站，让用户上传、观看及分享及评论影片。2006年被谷歌收购。
在中国大陆，YouTube从2007年秋季起就屡遭屏蔽，并且从2009年3月起遭持续屏蔽。
大馬鬼才黃明志與陳芳語一週前推出新歌《玻璃心》，整部MV充滿粉紅色，暗諷中國小粉紅，兩邊愈吵Youtube點擊率愈高，截至周二已破1728萬次。很多平常不聽嘻哈歌曲的人都問：誰是黃明志？
据路透社报道，一些有关人们声称家人在新疆失踪的视频遭到YouTube屏蔽。与此同时，这一谷歌旗下的视频网站上也不乏宣扬新疆人生活美好自由的影片。
据法新社和德国电视二台报道，法国、德国等国多名网红收到电子邮件，要他们在Youtube上抹黑Biontech/辉瑞公司的疫苗，以获得报酬。初步调查显示，邮件发自伦敦的一家公司，其雇员大多有在俄罗斯生活或工作过的背景。
刚刚经历领导层“换血”的香港电台遭遇一系列节目整改，近日电台方面开始将YouTube频道上播放超过12个月的影片下架，其中王牌纪录片栏目《铿锵集》成为“重灾区”之一。不少网民呼吁大家下载影片备份，以“保留历史真相”。
奥斯卡最佳导演赵婷母校纽约大学的校友在上海举办奥斯卡颁奖典礼直播放映会，虽然有「网路长城」阻挡，但约30人的聚会最后还是成功连上网，在YouTube上观看直播。
纳瓦尔尼团队在Youtube发布的视频中，展示了据称属于俄罗斯总统普京的豪华宅邸。DW采访了活动人士谢甫琴科（Dmitry Shevchenko），多年来，他一直在关注“普京宫”。
继推特和脸书后，即将卸任的美国总统特朗普失去了又一个发声平台：谷歌属下的美国网络视频平台Youtube宣布暂时封闭特朗普帐号。
一款叫做Tuber浏览器自称能让中国国内的用户浏览许多被官方屏蔽的主页，包括YouTube和脸书。然而这款软件和与之有关的消息短暂露头后，就很快消失在中国的互联网。
中国政府把Google等国际通用的社交媒体以及Youtube赶出中国，才带来了微信与抖音的兴旺。而现在，微信和抖音利用了西方市场的开放，反过来进入国际市场。这就是中国公司在国际上"不对称"的扩展。只要中国政府无法解决在国际社会特别是发达的西方社会的政治信任问题，将自己"关键技术"在国际市场上作为"硬通货"推销，将仍会不断受到阻碍。
一段在中国某地拍摄的小学生集中检测新冠的视频在YouTube上引起热议。视频上，检测者给孩子们分别取样，然后将每５份取样放在同一个采样管中。这样的检测方法究竟能不能测出新冠病毒感染者？
外界在1月20日才得悉新冠病毒人传人，但港大专家袁国勇称此前一周已发现迹象，只是上报后中国当局试图淡化疫情。他受访的片段突然在YouTube被下架，进一步引起外界猜测。
朝鲜宣传攻势的新面孔是一个年轻、时髦、会说英语的视频博主，她在YouTube平台记录了平壤的“真实生活”。
前央视记者李泽华在武汉消失近两个月後，于周三上传了一段自拍视频到他的Youtube频道。他在当中钜细靡遗地分享了2月26日消失後的遭遇，并强调他现在已安全回到老家陪伴家人。然而，针对他的视频内容，网民仍提出不少质疑。
越南一首普及抗疫知识的改编歌曲成了网络“神曲”，收获数百万点击。歌中有这样一句：“近期有一种很‘红’的病毒，它的名字是新冠。它从哪里来？它的家乡是武汉。”
前不久因为“撩”过台湾总统蔡英文而被中国大陆合作方解约的台湾网络红人波特王，在2019年年底在其Youtube频道上“回应酸民”，强调“中华民国有总统”，自称揭穿“14亿人无法面对的真相”。
YouTube上，“#Susamam”点击量逾1800万；乐手们向土耳其民众发出的信息是：打破沉默！执政的正义与发展党感觉自己受到了挑衅，官媒也对德国之声大加责难。
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