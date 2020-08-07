YouTube视频质疑中国新冠检测方法 网友热议

（德国之声中文网）在中国颇有人气、绰号“格斗狂人”的格斗运动员兼YouTuber徐晓冬，近日在YouTube上转发一段大陆北方某地小学生做新冠检测的视频，引起热议。

３分钟的视频显示，排队做检测的小学生被分为５个一组，检测者用棉签从孩童咽部蘸取少量分泌物，每测一人换一支棉签，测完５人后将５支棉签一起装入一支采样管中。视频画外音是一个中年男子的声音。在现场，他不断质疑这样的操作是糊弄钱，糊弄人：“你这测完了管啥事儿？你这儿５个人搁一堆，５个人搁一堆，万一要有呢怎么办呀？你知道谁是谁呀？领导呢？校长呢？是校长让这么干的还是医院院长让这么干的？还是县委书记让这么干的？这不糊弄人吗？”该男子还愤怒地对不让他录像表示不满：“你给派出所打电话，你说我这儿录像了，侵犯你隐私权了。把领导叫过来吧，叫领导来解释解释咋回事。”





徐晓冬在该视频下留言表示，“我不知道这些医生的做法是不是正确，所以我发上来，希望医生朋友们给个解答，谢谢”。



许多网友给予了回复。不少人指出，这样的检测方法“没问题”，“五个一组，一组只检测一次，如果这组有问题，这五个人再复测，很多地方都是这个方法，效率高啊！”，“5个人使用一个检测试剂，这样节省检测试剂而且快速。”



有细心的网友还指出，“仔细看视频中的第18秒，5人中的第一个人给检测护士瓶子（这个瓶子有被抽样检测学生的编号。）这种快速检测法，没多大毛病。”



混检提高效率



核酸检测时混合采样目前在许多国家都被作为对低风险人群进行筛查时优先选择的方法。据中国媒体报道，武汉和北京都采用了混检方法对民众做核酸检测。新华社６月２日报道，武汉市从5月14日0时至6月1日24时，集中检测近990万人，其中单检占75.3%、混检占24.7%。官方称，“结果显示‘五混一’准确率也较高。中国国家卫健委６月底表示，混检大幅提升了核酸检测能力，“比如，北京的日检测能力是20多万，使用这种结合模式，可使日检测能力在不增加人力物力的情况下达到200多万。”

集中进行的预防性检测经常使用混检的方法





混合检测是德国红十字会和法兰克福大学医院医学病毒学研究所的研究小组率先开发出的一种方法。３月底，该研究小组公布，专家们将多个采样同时置入一种特殊溶液，运用俗称的聚合酶链式反应技术（PCR）检测是否感染了新冠病毒。一旦检测结果呈阴性，就可以判断，其中所有的采样均无新冠病毒。专家们认为，这种方法可以大幅提高检测病毒的效率，而且“无损于诊断质量”。此后，该方法在各国又有所更新。除了检测时采用混合检测外，采样时也在对多人进行分别采样后，将样本放至同一采样管中，这种方法的好处是避免采样后还需人工将样本进行混合、编号这一步骤，进一步提高效率。



徐晓冬转发的“小学生混合采样”视频让有机会看到这一视频的网友们有了一次讨论、质疑、澄清、交流的机会。有网友留言道：“这是科学问题，没学过质疑可以理解。”然而在中国的社交媒体上似乎缺少这样的平台。作为《冬哥辣评》系列节目的创始人和运营者，有关徐晓冬的内容据悉早就被中国各大网站封杀，徐晓冬因此“转战”境外平台YouTube。不过，YouTube在中国一直被封锁，大陆网民只有通过翻墙才有机会访问。

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