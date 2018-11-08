YouTube末日来临？相关视频引起恐慌

（德国之声中文网）这些天，YouTube上的一段视频引起广泛关注。视频的标题是"明年为什么不会再有YouTube？"一名忧心忡忡的男子预料，"YouTube很快就不会再像此前那样了"、受用户欢迎的所有频道不久都将消除。

短短时间里，该视频被点击300多万次；很多人现在担心这一视频平台会夭折。该视频底下有一网上请愿链接，取名"制止审查机器，--拯救互联网 "，已有150多万人在上面签名。

视频引发歇斯底里

引发了歇斯底里的这段视频涉及YouTube首席执行官沃伊齐基（Susan Wojicicki）的一番表态，是YouTube自己上网的。在致该谷歌平台视频提供人的一封季度公开信中，沃伊齐基呼吁他们，反对欧盟拟议中的版权改革法中第13条，要求该平台的用户们在#saveyourinternet主题标签下，利用社交媒体表达对这一改革的不满。

YouTube首席执行官沃伊齐基

谁对YouTube上的侵犯版权行为担责？

目前，适应数字时代的欧盟版权改革正处于讨论阶段。2018年7月，改革计划曾被打回。经数月激烈争议，欧盟议会在9月份通过了改革法案。引起争议的第13条具体涉及的是，在线平台必须保障版权人的经营许可，并在发生用户侵权行为时为此承担责任。

具体而言，对YouTube这样的平台，它便意味着，一旦发生侵权行为，须承担责任的不是下载的用户，而是对内容负责的平台，并可受到版权人的起诉。迄今，YouTube认为自己是被动的服务提供者，仅负责在技术上使陌生内容适合上网，由此，对版权的侵犯，企业概无责任。

观看视频 00:55 直播 00:55 分钟 社交媒体带你发大财

批评者担心新闻检查

迄今，版权所有者已借助"Content ID"（内容身份）系统拥有一种手段，确认其在YouTube上内容的身份。为此，上载到该平台的所有视频都自动受到检查，并与一个巨大的数据库作比较。一旦确认有侵权行为，版权人就可以采取各种措施，比如，封锁相关视频。不过，"Content ID"一类系统还很不可靠：很多侵犯原版权的视频仍能规避该系统。

网络维权者担心，一旦新法被通过，下载YouTube内容还可能会经由下载过滤器受到更多制约。而下载过滤器技术并未成熟，尚不能万无一失地确认所有受版权保护的内容。这有可能导致出现这样的现象：该系统不能清楚确认有侵权行为的那些视频会被过于小心地消除掉；由此，即使它们并未侵权，大量内容在网上也无处可寻了。

制造恐慌

眼下，很多YouTube用户纷纷加入抗议大军：他们采用视频方式批评欧盟的版权改革计划，给视频取的名字都有浓厚的挑衅意味儿："审查法来啦"，或"YouTube2019寿终正寝"。他们试图采用这一手段从人们的惶恐中获利，并借助那些夸张标题吸引青少年点击其视频，使其点击量狂升。

欧委会坚决驳回沃伊齐基批评

本周二（11月6日），布鲁塞尔欧盟总部发言人表示，欢迎每一个能为目前这一立法程序提供有用的和建设性意见的人，参与讨论。他也强调，欧委会的这一法律建议并不针对YouTube用户。他指出，YouTube用户未来也能将创意视频放到网上去；与此同时，版权所有人的地位得到增强，可获更多收入。 他表示，欧盟成员国和欧盟议会目前正就实现一种平衡、稳妥的改革进行磋商。

作为对欧委会发言人此番表态的反应，YouTube强调，沃伊齐基只是反对欧盟这一改革计划可能会造成的"不愿意的后果"，作为视频平台，YouTube支持欧盟欲使版权适应数字时代的这一原初目标。

凝炼/乐然（德新社）