Youtube暂封特朗普账号

（德国之声中文网）在社交媒体上，越来越难以看到特朗普了。这位总统正失去一个又一个社交网络平台。继推特、脸书和Instagram后，Youtube现在也采取了针对特朗普的行动：即将卸任的这位总统暂时不能将自己的视频上传给该平台。



隶属谷歌母公司Alphabet的这家社交媒体通告说，取消封闭最早也要在一星期之后，在该平台上公布的一段视频已被清除，原因是，该视频违反了不准煽惑暴力的规定。



Youtube解释说，清除该视频的决定是出于对持续性潜在暴力的忧虑做出的。根据该决定，特朗普视频通道里的评论功能被“无限期”关闭。



据美国有线电视新闻网CNN报道，Youtube拒绝提供有关这个被取消的视频的更多细节，但将在一星期后就是否允许上传新视频而对现在的决定再作评估。



Youtube规定，首次违规后，相关账号可被封闭一星期；再度违规，可被封闭二星期；若第三次违规，则可以被永久封闭。



1月5日冲击国会山事件



Youtube做出暂时封闭特朗普帐号的决定数小时前，活动人士要求该企业，跟进其它互联网服务商，也封闭特朗普帐号，否则，将对这个网络视频服务商实行广告杯葛。



遭暂时封闭前，特朗普总统的Youtube帐号约有277万追随者。特朗普在一月前上传的一段视频上对去年11月总统选举投票程序提出质疑，该视频的点击量达580万人次。

强硬做法

发生了上周三特朗普暴力支持者冲击国会山庄事件后，脸书和推特等在线服务商率先封闭了特朗普帐号。脸书总裁扎克伯格解释说，特朗普利用该平台鼓动其支持者施暴。



和Youtube现在所做的一样，推特起初也是暂时封闭特朗普帐号，但很快就宣布，对之永久封闭。不过，与Youtube这一视频平台不同，特朗普在推特上的旧帖子已不再能看到。特朗普的题图也在推特上消失不见。



冲击国会事件发生以来，Youtube还封闭了7万多个与极右的阴谋论运动QAnon（无名者）有联系的帐号。



对互联网巨头们的封闭帐号决定并非没有争议，因为，此举毕竟干预了言论自由。



凝炼/苗子（德新社、路透社）



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