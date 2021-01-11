 Youtube暂封特朗普账号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2021

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时政风云

Youtube暂封特朗普账号

继推特和脸书后，即将卸任的美国总统特朗普失去了又一个发声平台：谷歌属下的美国网络视频平台Youtube宣布暂时封闭特朗普帐号。

Trumps Youtube-Kanal

特朗普的YouTube账号有278万粉丝

DW.COM

联想到中国的审查制度，有人担心美国会变成下一个中国。但本文作者并不害怕，因为在美国，“至少特朗普政府不会因为大家支持拜登就要求社交平台封掉我们的账号，也不会因为我们说了反对特朗普的话，就让警察来训诫我们”。

美国总统特朗普因为在社交媒体上发表针对国会大厦冲突的争议性言论，遭脸书、推特等平台禁言。此一做法在网上引爆有关言论自由及审查的激烈讨论。有中国网民讽称，特朗普如今唯一能使用的只剩他想关闭的TikTok。

德国总理默克尔强调，言论自由是一项基本权利，因此，推特封闭特朗普账号“是有问题的。”欧盟及其他欧盟成员国的政治家也纷纷就美国总统特朗普推特账号被封发表了看法。

社交媒体脸书和推特关闭了特朗普的账号。德国之声总编Manuela Kasper-Claridge认为，上述社媒企业这样做，只是为了达到躲避矛盾的目的，而我们不应允许这种现象的发生。

（德国之声中文网）在社交媒体上，越来越难以看到特朗普了。这位总统正失去一个又一个社交网络平台。继推特、脸书和Instagram后，Youtube现在也采取了针对特朗普的行动：即将卸任的这位总统暂时不能将自己的视频上传给该平台。

隶属谷歌母公司Alphabet的这家社交媒体通告说，取消封闭最早也要在一星期之后，在该平台上公布的一段视频已被清除，原因是，该视频违反了不准煽惑暴力的规定。

Youtube解释说，清除该视频的决定是出于对持续性潜在暴力的忧虑做出的。根据该决定，特朗普视频通道里的评论功能被“无限期”关闭。

据美国有线电视新闻网CNN报道，Youtube拒绝提供有关这个被取消的视频的更多细节，但将在一星期后就是否允许上传新视频而对现在的决定再作评估。

Youtube规定，首次违规后，相关账号可被封闭一星期；再度违规，可被封闭二星期；若第三次违规，则可以被永久封闭。

Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

1月5日冲击国会山事件


Youtube做出暂时封闭特朗普帐号的决定数小时前，活动人士要求该企业，跟进其它互联网服务商，也封闭特朗普帐号，否则，将对这个网络视频服务商实行广告杯葛。

遭暂时封闭前，特朗普总统的Youtube帐号约有277万追随者。特朗普在一月前上传的一段视频上对去年11月总统选举投票程序提出质疑，该视频的点击量达580万人次。

强硬做法

发生了上周三特朗普暴力支持者冲击国会山庄事件后，脸书和推特等在线服务商率先封闭了特朗普帐号。脸书总裁扎克伯格解释说，特朗普利用该平台鼓动其支持者施暴。

和Youtube现在所做的一样，推特起初也是暂时封闭特朗普帐号，但很快就宣布，对之永久封闭。不过，与Youtube这一视频平台不同，特朗普在推特上的旧帖子已不再能看到。特朗普的题图也在推特上消失不见。

冲击国会事件发生以来，Youtube还封闭了7万多个与极右的阴谋论运动QAnon（无名者）有联系的帐号。

对互联网巨头们的封闭帐号决定并非没有争议，因为，此举毕竟干预了言论自由。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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