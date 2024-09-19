X平台升级：部分巴西用户得以重新登录

周三，社媒平台X进行系统升级后，很多巴西用户得以重新使用社媒平台X。上个月，巴西最高法院做出裁决后，巴西境内对X平台进行了封禁。

（德国之声中文网）X平台所有者马斯克同巴西最高法院大法官莫拉艾斯（Alexandre de Moraes ）争执数月之后，巴西最高法院上个月下令该国各移动通讯公司和网络服务商封禁了X平台，仅数小时之后，巴西用户就已无法登录X平台。

周三大批巴西用户突然得以重返X平台，其中一些人欢呼雀跃，称这是马斯克一次藐视法律的创举。

不过，X平台稍后解释说，更换网络服务商时，“对巴西用户的服务无意中得以暂时恢复”。

X平台全球事务团队发表声明称，由于除巴西外的南美洲其他地区的一些网络设施无法访问，导致X平台不得不更换网络服务商。该团队补充到，巴西用户访问X平台的渠道可能很快就会再度被封禁。

八月30日，巴西最高法院大法官莫拉艾斯宣布封禁X平台。 图像来源: Carla Carniel/REUTERS

巴西因特网和通讯服务商联合会(Abrint)表示，X平台升级的过程中，一些巴西用户被转移至巴西境外的第三方云服务，使这些用户得以在不使用翻墙软件(VPN) 的情况下，访问X平台。

目前，巴西通讯监管机构（ Anatel）正在努力通知网站服务商和通讯公司，让他们尽快重新封禁X平台。一名知情者表示，至于网络运营商需要多长时间才能完成使命，目前尚不得而知。

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巴西因特网和通讯服务商联合会一名董事表示，巴西通讯监管机构任何执行最高法庭X平台封禁令的补充说明，都需要在措辞方面相当谨慎。而封禁云服务更是非常复杂，很容易危害到政府运作和金融服务。

（路透社）

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