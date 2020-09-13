WWF：欧盟是全球破坏森林的第二大推手

（德国之声中文网）世界自然基金会周三（4月14日）发布最新报告“全球森林破坏者排名”称，欧盟是全球破坏森林的最大推手之一。这份报告根据卫星图片以及对贸易流量的调查，研究了2005年至2017年间贸易关系对森林砍伐和自然破坏的影响。

WWF指出，欧盟的进口是造成热带雨林被砍伐的很大一部分原因。2017年，全球16%被摧毁的雨林都与欧盟的进口贸易有关。欧盟在WWF的“全球森林破坏者排名”中高居第二位，而最大的森林破坏者是中国（24%），印度（9%）和美国（7%）分别排名第三和第四。

报告写道，多数雨林是因为大豆、棕榈油、牛肉、可可豆、咖啡、木制品的进口而遭到砍伐。欧洲超市货架上琳琅满目的许多商品，背后的代价是其他地区的森林逐渐消失。

WWF指出，欧盟平均每年的货物进口所造成的森林破坏，面积相当于四个德语区最大淡水湖博登湖。因欧盟进口而遭到严重砍伐的森林主要位于巴西、印尼和巴拉圭。其中德国更是欧盟中造成森林砍伐的重要元凶，遥遥领先其他欧盟国家。WWF的调查结果显示，每年平均有43700公顷的森林因为德国的货物进口被砍伐破坏，面积接近半个柏林。总体而言，因为欧盟进口导致的森林破坏，80%可归咎于欧盟内部的8个最大经济体。

“森林是我们的生存保障”

此外，森林砍伐还对气候造成影响。WWF调查发现，2017年因欧盟进口贸易所进行的森林砍伐，间接导致1.16亿吨的二氧化碳排放。这个数字超过同年欧盟农业排放量的四分之一。

世界自然基金会呼吁德国政府以及欧盟委员会，在国际贸易关系中确保更好而且具约束力的环境及社会标准。首先德国应迈出第一步，游说欧盟委员会制定强而有力的欧盟法规，约束砍伐森林的供应链。

“破坏环境的时代必须终结，因为森林等自然生态系统是我们的生存保障。” WWF的可持续供应链专家克莉斯丁·邵尔（Christine Scholl）如是说。“进入欧洲市场的产品，不得以环境及人权作为生产代价。”

但WWF的报告也指出，从2005年至2017年，因为欧盟进口而导致的森林破坏减少了40%。2005年欧盟造成的森林砍伐占全球的31%；直至2013年，欧洲一直在“全球森林破坏者排名”中占据首位。

张筠青/洪沙 （法新社、德新社等）

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