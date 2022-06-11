WTO部長會議登場 除了糧食危機還聚焦什麼？

（德國之聲中文網）世界貿易組織（WTO）睽違四年半，週日（6月12日）在瑞士日內瓦舉行部長級會議，164個成員國將針對全球糧食危機、漁業及抗新冠病毒疫苗專利展開討論。世貿組織秘書長奧孔喬-伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，對會議能夠達成一至兩份協議「審慎樂觀」。

奧孔喬-伊韋阿拉在記者會上提到，自上次召開部長級會議之後，「世界變得更複雜，道路崎嶇不平」。她指出，新冠病毒疫情大流行、俄羅斯入侵烏克蘭造成的糧食危機和能源挑戰，已經引發人類社會「多重危機」。

糧食安全

為期四天的會議首要議程是解決糧食危機。被稱為世界糧倉的烏克蘭，因俄羅斯發動特別軍事行動，位在黑海的港口被封鎖，農產品出口困難。部分國家為確保本國供應而啟動出口限制，糧食價格持續飆漲，令全球數億人面臨糧食危機。

據法新社報導，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟一直與所有成員國致力準備一份多邊糧食安全方案，他批評俄羅斯把糧食作為「戰爭武器」。

另外，中央社報導，台灣、日本、美國、德國、歐盟在內的56個WTO成員在12日發表聯合聲明聲援烏克蘭。

聲明指出，這場戰爭已對烏克蘭造成毀滅性的影響，衝擊該國經濟與貿易。烏克蘭的基礎設施遭到破壞，阻礙作物生產以及產品進出口，進而打亂全球糧食供應，特別是農產品、食品、化肥、葵花油與關鍵礦物等。

聲明強調了保持開放與可預測市場及烏克蘭貿易能力的重要性，有必要確保貿易路線暢通，特別是海路與港口不受武力威脅封鎖。此外，各國部長也透過聲明，對烏克蘭的人員損失與苦難表示深感悲痛。報導稱，俄羅斯與中國並未加入連署。

聚焦漁業、疫苗議題

除了糧食安全，WTO部長級會議將聚焦漁業捕撈協議。在經過近20年的談判後，各國有望在會中簽署停止對非法漁業的補助。而這項協議對全世界直接或間接依靠海洋漁業爲生的2.6億人帶來關鍵影響。

法新社援引日內瓦一名官員說法指出，「談判出現進展，但這些依然是很困難的議題。」世貿組織表示，有關過度捕魚的談判從未如此更接近終點線，不過外交官們仍舊非常謹慎。

至於在新冠疫苗的專利權也是會議焦點之一，過去多國曾向WTO要求豁免藥廠的專利，讓所有國家能夠免費使用配方自行生產疫苗。

經過多輪談判，歐盟、美國、印度、南非達成妥協，並以此為基礎起草有關的草案。目前草擬的做法是讓不含中國在內的開發中國家，可以不經專利所有者授權取得疫苗配方。

但英國與瑞士拒絕簽署，它們與製藥產業都認為，這樣做將削弱對新創的投資。

WTO改革

世貿組織改革也將成為議題。過去受新型冠狀病毒疫情影響，以及在貿易保護主義增強的背景下，作為爭端解決機構的高級委員會，陷入人員空缺等功能紊亂問題。前美國總統特朗普曾經質疑WTO運作，認為對美國不公平，甚至揚言退出組織。

奧孔喬-伊韋阿拉承認，世界貿易組織有改革的必要，同時謹慎樂觀看待，會議上至少有一至兩份談判可以達成協議。

新華社報導，中國商務部部長王文濤12日在會中表示，世貿組織改革應使全體成員受益，保障發展中成員合法權益。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。