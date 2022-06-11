 WTO部長會議登場 除了糧食危機還聚焦什麼？ | 经济纵横 | DW | 13.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

WTO部長會議登場 除了糧食危機還聚焦什麼？

受到新冠肺炎疫情影響，世界貿易組織部長級會議，睽違四年半以來首次舉行。164國成員將就糧食、漁業協議和疫苗專利展開討論。過去十年來，世貿組織未達成任何大型貿易協定，這將會是該組織證明自身價值的時刻。

Schweiz | WTO Konferenz in Genf | Okonjo-Iweala und Suleimenov

世貿秘書長奧孔喬-伊韋阿拉在她任內首場部長會議中，熱情推進多項議題的協議。

DW.COM

周日开幕的世界贸易组织（WTO）第12届部长级会议，是否有机会达成至少一项协议来挽救该组织的声望？多年来，争端解决机制停摆，世贸组织的权威性和有效性面临严重挑战。

中国海关总署宣布由于验出禁用药，将从6月13日开始暂停台湾石斑鱼进口。台湾农委会对此强调，中国做法不符合国际惯例，不排除向WTO申诉。台湾总统蔡英文批评北京此举「伤害两岸关系」。

世界貿易組織（WTO）11日發布報告，首次對俄烏戰爭的影響進行了分析。哪些國家和產業受創最深？

（德國之聲中文網）世界貿易組織（WTO）睽違四年半，週日（6月12日）在瑞士日內瓦舉行部長級會議，164個成員國將針對全球糧食危機、漁業及抗新冠病毒疫苗專利展開討論。世貿組織秘書長奧孔喬-伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，對會議能夠達成一至兩份協議「審慎樂觀」。

奧孔喬-伊韋阿拉在記者會上提到，自上次召開部長級會議之後，「世界變得更複雜，道路崎嶇不平」。她指出，新冠病毒疫情大流行、俄羅斯入侵烏克蘭造成的糧食危機和能源挑戰，已經引發人類社會「多重危機」。

糧食安全

為期四天的會議首要議程是解決糧食危機。被稱為世界糧倉的烏克蘭，因俄羅斯發動特別軍事行動，位在黑海的港口被封鎖，農產品出口困難。部分國家為確保本國供應而啟動出口限制，糧食價格持續飆漲，令全球數億人面臨糧食危機。

據法新社報導，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟一直與所有成員國致力準備一份多邊糧食安全方案，他批評俄羅斯把糧食作為「戰爭武器」。

Ukraine Krieg, der Hafen von Konstanza in Rumänien als potentieller Umschlagsort für Getreide aus der Ukraine

烏克蘭農業出口因戰爭受阻，影響全球糧食供應。

另外，中央社報導，台灣、日本、美國、德國、歐盟在內的56個WTO成員在12日發表聯合聲明聲援烏克蘭。

聲明指出，這場戰爭已對烏克蘭造成毀滅性的影響，衝擊該國經濟與貿易。烏克蘭的基礎設施遭到破壞，阻礙作物生產以及產品進出口，進而打亂全球糧食供應，特別是農產品、食品、化肥、葵花油與關鍵礦物等。

聲明強調了保持開放與可預測市場及烏克蘭貿易能力的重要性，有必要確保貿易路線暢通，特別是海路與港口不受武力威脅封鎖。此外，各國部長也透過聲明，對烏克蘭的人員損失與苦難表示深感悲痛。報導稱，俄羅斯與中國並未加入連署。

聚焦漁業、疫苗議題

除了糧食安全，WTO部長級會議將聚焦漁業捕撈協議。在經過近20年的談判後，各國有望在會中簽署停止對非法漁業的補助。而這項協議對全世界直接或間接依靠海洋漁業爲生的2.6億人帶來關鍵影響。

法新社援引日內瓦一名官員說法指出，「談判出現進展，但這些依然是很困難的議題。」世貿組織表示，有關過度捕魚的談判從未如此更接近終點線，不過外交官們仍舊非常謹慎。

至於在新冠疫苗的專利權也是會議焦點之一，過去多國曾向WTO要求豁免藥廠的專利，讓所有國家能夠免費使用配方自行生產疫苗。

經過多輪談判，歐盟、美國、印度、南非達成妥協，並以此為基礎起草有關的草案。目前草擬的做法是讓不含中國在內的開發中國家，可以不經專利所有者授權取得疫苗配方。

但英國與瑞士拒絕簽署，它們與製藥產業都認為，這樣做將削弱對新創的投資。

Schweiz | WTO Konferenz in Genf | Ngozi Okonjo-Iweala

世貿組織秘書長奧孔喬-伊韋阿拉表示，對會議能夠達成一至兩份協議「審慎樂觀」。

WTO改革

世貿組織改革也將成為議題。過去受新型冠狀病毒疫情影響，以及在貿易保護主義增強的背景下，作為爭端解決機構的高級委員會，陷入人員空缺等功能紊亂問題。前美國總統特朗普曾經質疑WTO運作，認為對美國不公平，甚至揚言退出組織。

奧孔喬-伊韋阿拉承認，世界貿易組織有改革的必要，同時謹慎樂觀看待，會議上至少有一至兩份談判可以達成協議。

新華社報導，中國商務部部長王文濤12日在會中表示，世貿組織改革應使全體成員受益，保障發展中成員合法權益。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

04.04.2018+++Genf, Schweiz+++ (180404) -- BEIJING, April 4, 2018 () -- Photo taken on April 4, 2018 shows the World Trade Organization (WTO) headquarters in Geneva, Switzerland. (/Xu Jinquan) (rh) |

部长级会议能否达成协议？WTO岌岌可危 11.06.2022

周日开幕的世界贸易组织（WTO）第12届部长级会议，是否有机会达成至少一项协议来挽救该组织的声望？多年来，争端解决机制停摆，世贸组织的权威性和有效性面临严重挑战。

Residents stand outside their apartments as shops burn after a Russian attack in Kharkiv, Ukraine, Monday, April 11, 2022. (AP Photo/Felipe Dana)

WTO：俄烏戰爭恐引發全球經濟解體 12.04.2022

世界貿易組織（WTO）11日發布報告，首次對俄烏戰爭的影響進行了分析。哪些國家和產業受創最深？

Activists take part in a protest against China's treatment towards the ethnic Uyghur people and calling for a boycott of the 2022 Winter Olympics in Beijing, at a park Jakarta, Indonesia, January 4, 2022. REUTERS/Willy Kurniawan TPX IMAGES OF THE DAY

德国对华政策：有利可图的伙伴关系走向尽头？ 27.05.2022

中国压迫新疆维吾尔人，在俄乌战争中支持俄罗斯。柏林希望重新调整与北京的关系。问题是：这一制度性对手也是最重要的贸易伙伴。

广告
最新的Omicron亚型的传染性更强，但致命性较低

Omikron-Variante BA.5

新的Omicron变体，即BA.5亚型。可能很快就会在一大部分新感染病例中占主导地位。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  