 WTO裁定特朗普时代钢铝关税违规 美方不接受 | 经济纵横 | DW | 10.12.2022

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经济纵横

WTO裁定特朗普时代钢铝关税违规 美方不接受

周五，世贸组织委任的专家组裁定美国2018年以国家安全为由对钢铝产品征收的进口关税与WTO规定相悖。中国商务部敦促美方“尊重裁决”，而华盛顿方面则拒绝接受。

世贸组织裁定美国对进口钢铁和铝征收关税违反了国际贸易规则

世贸组织裁定美国对进口钢铁和铝征收关税违反了国际贸易规则

（德国之声中文网）周六，中国商务部就此世贸组织（WTO）裁定美对华钢铝加征关税违反规则作出回应，表示赞赏专家组做出的“客观、公正裁决”。同时，商务部发言人还表示，希望美方“尊重专家组裁决和WTO规则，尽快纠正违规措施，与中方和其他WTO成员相向而行，共同维护多边贸易体制”。

世贸组织在周五公布了有关裁决，宣布美国对进口钢铁和铝征收关税违反了国际贸易规则。这项裁决涵盖了美国前总统特朗普(Donald Trump)在2018年以国家安全为由征收的进口关税，理由是需要保护国内制造商免受全球金属产量过剩的影响。

特朗普在2018年以国家安全为由对钢铝产品征收进口关税

特朗普在2018年以国家安全为由对钢铝产品征收进口关税

WTO的争端解决小组被任命处理中国、挪威、瑞士和土耳其的申诉，该专家组在报告中说，美国违反了WTO协议规定的义务。他们指出，这些关税没有理由根据国家安全例外情况来征收。

不过美国方面对于这一裁决表示反对和谴责，首席贸易代表戴琪的发言人霍奇（Adam Hodge）在一份声明中指出：“70多年来，美国的立场一贯是非常明确的，WTO争端解决机制不能对国家安全问题进行审查。”

这位发言人还强调，世贸组织无权对于其成员应对国家安全的能力进行预测。

世贸组织的专家组认为，美国相关措施与《关税与贸易总协定》（GATT）的多项条款不符。并且这些相悖之处并不能以关贸总协定中提供的安全例外性作为合法理由，因为相关例外性只适用于战争时期或者严重国际紧张关系的情况，而美国在征收上述关税时并非处于这样的情况。

拜登会继续对华贸易战吗？

专家组的裁决报告中建议美方“修改其违反世贸组织规定的措施，使其符合1994年关贸总协定所规定的义务“。    

美联社指出，WTO周五作出的相关裁决并不会产生现实意义上的影响。如果美方对此提出申诉，相关上诉将无法得到审理，因为自从美国封锁WTO上诉机构的任命之后，该机构事实上处于停摆状态。而如果上诉机构不能作出判决，周五的这份裁决就无法生效。

此外，拜登政府已经单独和欧盟、日本以及英国达成了协议，对这些国家的相关产品降低关税，以进口配额的机制来取代特朗普执政期间实行的关税。作为回报，这些贸易伙伴也降低了其针对美国产品的报复性关税。

（法新社、美联社等）

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