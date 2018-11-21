WTO裁决贸易争端 中美攻防言词交锋

(德国之声中文网) 美国和中国周三 (11月21日)在世界贸易组织 (WTO)的会议上激烈交锋。美国大使指责北京利用WTO实施「非市场」政策。中国官员则称华盛顿藐视组织规则。

美国总统特朗普上任后向美国的贸易伙伴开刀，以国安为由徵收钢铝进口关税。他也指控中国窃取美国智慧财产权，对中国商品开徵巨额关税。

在周三的会议上，特朗普贸易政策所造成一系列的法律纠纷开始进入正式裁决阶段。美国大使谢伊 (Dennis Shea)说，中国正在利用WTO促进「非市场」政策，扭曲全球市场，并导致大规模产能过剩，尤其是钢铁和铝。中国官员则反驳说，北京方面并不想陷入责难，并表示美国对中国的指控「毫无根据」。双方互控虚伪。

谢伊表示，世界贸易组织应该撤销中国、欧盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄罗斯和土耳其提起的诉讼。他说，世贸组织规则允许因国安采取的行动。他说:「一些（WTO）成员担心，在这种情况下援引国家安全例外会破坏国际贸易体系。这是错误，完全落后的想法。相反的，威胁国际贸易体系的是中国。试图想利用WTO争端解决机制来阻止任何成员采取行动解决其不公平，扭曲贸易的政策。」

美国也针对加拿大、墨西哥、中国和欧盟采的取报复性措施提起诉讼。

针对美国的投诉，中国代表强调，WTO仍存在若干未解决的争议，包括2004年对美国违反《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）的裁决。虽然美国表示对于智慧财产权保护不遗余力，但中国官员认为这种说法并不可信。强调「美国故意将拖延这个案件超过14年」。

中国代表说:「中国完全遵守TRIPS协议，而美国则没有。我们相信，在美国完全履行其TRIPS义务之前，美国提出的显然比较没有法律基准。」

夏立民\杨威廉 (路透社、法新社)