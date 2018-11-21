 WTO裁决贸易争端 中美攻防言词交锋 | 经济纵横 | DW | 22.11.2018

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经济纵横

WTO裁决贸易争端 中美攻防言词交锋

中国外交部发言人21日回应表示，美国官员应当阅读中国政府今年9月發布的白皮书。当中宣称，中国坚定地保护智慧财产权。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

美国总统特朗普的经济顾问之一凯文·哈塞特（Kevin Hassett）向媒体表示，可以研究如何将中国驱逐出世界贸易组织（WTO）。此话一出，舆论哗然。

DW.COM

世界贸易组织 (WTO)上週五召开会议，讨论美国抱怨WTO未对中国破坏贸易规则的行为做适当裁定。美国要求WTO能打击给予国营事业的补贴，钢铁产能过剩，及某些国家逼迫外国投资者以授权高价值技术来换取进入市场机会的不当手段。中国被普遍认为是以上三点控诉的元凶。 (20.11.2018)

美国不断抱怨中国补贴企业的政策，并扬言因此要瘫痪没有作为的世界贸易组织。这个成立了23年的贸易组织及其纷争调解机制还有作用吗？ (26.10.2018)

中美贸易战陷入僵局，还没有缓解的迹象。美国的下一步很可能是多方笼络盟友，共同打击中国；但是另一方面，美国跟盟友在世贸改革的火头仍然未熄。 (05.10.2018)

(德国之声中文网) 美国和中国周三 (11月21日)在世界贸易组织 (WTO)的会议上激烈交锋。美国大使指责北京利用WTO实施「非市场」政策。中国官员则称华盛顿藐视组织规则。

美国总统特朗普上任后向美国的贸易伙伴开刀，以国安为由徵收钢铝进口关税。他也指控中国窃取美国智慧财产权，对中国商品开徵巨额关税。

在周三的会议上，特朗普贸易政策所造成一系列的法律纠纷开始进入正式裁决阶段。美国大使谢伊 (Dennis Shea)说，中国正在利用WTO促进「非市场」政策，扭曲全球市场，并导致大规模产能过剩，尤其是钢铁和铝。中国官员则反驳说，北京方面并不想陷入责难，并表示美国对中国的指控「毫无根据」。双方互控虚伪。

谢伊表示，世界贸易组织应该撤销中国、欧盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄罗斯和土耳其提起的诉讼。他说，世贸组织规则允许因国安采取的行动。他说:「一些（WTO）成员担心，在这种情况下援引国家安全例外会破坏国际贸易体系。这是错误，完全落后的想法。相反的，威胁国际贸易体系的是中国。试图想利用WTO争端解决机制来阻止任何成员采取行动解决其不公平，扭曲贸易的政策。」

美国也针对加拿大、墨西哥、中国和欧盟采的取报复性措施提起诉讼。

针对美国的投诉，中国代表强调，WTO仍存在若干未解决的争议，包括2004年对美国违反《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）的裁决。虽然美国表示对于智慧财产权保护不遗余力，但中国官员认为这种说法并不可信。强调「美国故意将拖延这个案件超过14年」。

中国代表说:「中国完全遵守TRIPS协议，而美国则没有。我们相信，在美国完全履行其TRIPS义务之前，美国提出的显然比较没有法律基准。」

夏立民\杨威廉 (路透社、法新社)

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