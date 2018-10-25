WTO成员吁改革 中美态度成关键

(德国之声中文网) 来自12国和欧盟的贸易官员週四(10月25日)在加拿大首都渥太华开会。他们誓言要改变世界贸易组织 (WTO)的规则，并表示有採取快速协调行动的决心。

会议公报提到：「世界贸易组织目前的情况不能再持续下去。除了变革的决心还要有相应行动。」

中美贸易战威胁WTO的根基，但两国都没有被邀请参加会议讨论。加拿大贸易部长卡尔(Jim Carr)表示，他将向两国报告结果，并试图说服他们加入改革。他也承认，如果没有世界上两个最大经济体的支持，WTO的改革无法进行下去。

卡尔在会后的新闻发布会上说：「中美应该倾听，因为我们正在进行充分的辩论。」他也强调最终提案符合中美利益。

目前提案缺乏细节，但针对WTO争端解决机制上诉机构新法官任命受阻，这些官员呼吁採取紧急行动。他们表示现在这种情况相当危险，将导致相关规定执行在2019年春天停摆。

来自加拿大、欧盟、日本、巴西、墨西哥、澳大利亚和其他7个国家的官员同意在2019年1月再次举行会议，审查讨论进展情况。

美国威胁退出WTO

华盛顿当局认为过去许多上诉裁决超出了法官职权，偏袒中国和其他成员，因此阻挡WTO上诉机构新法官任命。美国总统特朗普甚至威胁，如果WTO不公平对待美国，就要退出这个有着23年历史的贸易机构。

声明中没有直接提及此事，卡尔也在渥太华会议上表示「并没有要责备和羞辱美国」，而是考虑以替代方案解决纠纷。

贸易官员也表示「要解决由补贴和其他工具引起的市场扭曲」，是美国和其他西方经济体过去投诉中国的主要理由。目前中国依旧能绕过WTO的反补贴规则，透过政府支持不同产业和国企。

但是声明中论调缓和，只提到官员们关注世贸组织成员在遵守补贴上的良好记录，并呼吁加强各国贸易政策的监督和透明度。成员组织也强调，要重振WTO长期陷入僵局的谈判职能。

夏立民/李芊 (路透社、美联社、法新社)