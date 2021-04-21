WTO总干事：不应只把改革矛头对准中国

（德国之声中文网）世贸组织（WTO）总干事奥孔乔-伊韦阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周一表示，如果能避免让中国感到自己成为其他大国的针对目标，那么北京可能会更有意愿配合参与国际贸易改革。

出于对中国强大的国有企业的担忧，美国、欧盟和日本正致力于推动一项行动，来遏制被他们视为扭曲了全球经济的工业补贴。

然而这样的动议必须得到WTO所有164个成员国的一致同意才能得以通过。上述国家还指出，中国已经是世界第二大经济体，并且可能会在未来成为第一，所以世贸组织不应该再让中国继续享受发展中国家的优惠待遇。

"我们必须要让中国看到，他们不是被针对的目标。……如果中国感到自己是众矢之的，是唯一被针对的目标，那么你会遇到很大的阻力"，世贸总干事奥孔乔-伊韦阿拉在欧盟委员会主持召开的一次会议上讲话时指出。

她还强调："我过去与中国打交道的经历都是非常建设性的，我相信如果我们能够把事实数据摆出来，把这种工业补贴带来的负面溢出效应展示给中方……他们会愿意看一看的。"这位世贸组织总干事认为，北京应该意识到，自己的政策影响到的不止是那些发出抱怨的富裕发达国家，其实发展中国家也受到了影响。

奥孔乔-伊韦阿拉认为，如果让北京看到WTO也在关注其它的补贴行为，而不是只盯着中国的工业补贴，那么它也会更愿意妥协。比如，中方主张遏制农业补贴，这些补贴行为普遍存在于发达国家和较大新兴国家，给贫穷国家带来不利。她表示，每年全球各国的农业补贴总数额应该在1万亿美元左右，到2030年这一数字可能会涨到2万亿美元。

她还透露，世贸组织目前正在与世界银行（World Bank）、国际货币基金组织（IMF）和经合组织（OECD）合作进行一项有关补贴的全面调查研究，从而"提供一些客观的事实数据"。

（德新社）

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