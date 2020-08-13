WTO关税判决引争议 特朗普怒批放任中国

(德国之声中文网）世界贸易组织周二 (9月15日) ，美国2018年对价值2000亿元的中国商品徵收关税已违反国际贸易规则。美国政府对此结果表达强烈不满，批评世贸没有能力阻止中国不公平的贸易行为，并强调美国对中国商品加徵关税是为了反制中国窃取知识产权以及强迫美国公司透过技术转移换取进入中国市场的机会。美国总统特朗普则表示，不排除对世贸采取行动。

由三名贸易专家所组成的世贸小组委员会指出，美国两年前对中国商品加徵的关税违反贸易原则，其中一条要求世贸成员国对组织内贸易夥伴徵收相同的关税税率。该小组委员会表示，美国政府没有充分说明为何这些措施是暂时合理的。

美国贸易代表莱特希则 (Robert Lighthizer) 在15日发布的一份公开声明中表示，该委员会的报告显示，世贸完全没有阻止中国不公平贸易行为的能力。他强调：「委员会并没有针对美国提交的与中国窃取知识产权相关的大量证据提出异议。此裁定显示，世贸组织没有为这些不当行为提供补救措施。美国必须捍卫自身利益，避免受到不公平贸易行为的侵害。美国政府也不会让中国利用世贸组织来占美国工人丶企业与农场主便宜。」

中国商务部也在第一时间表示，中国政府支持多边贸易系统并尊重世贸的规则与判决结果。中国希望美国也能同样尊重世贸的规则与判决。

特朗普：世贸让中国逍遥法外

美国总统特朗普周二在出发前往造势活动前表示，他必须针对判决结果对世贸做出适当的反击，因为世贸让中国逍遥法外。他称自己必须更仔细审视判决结果，并说：「我现在可以告诉你们的是，我一直都不欣赏世贸。或许他们帮了我一个大忙。」

专家担忧，这个判决结果可能会促成特朗普宣布退出世贸，或是强化美国要求改革世贸的口号。曾任职美国贸易谈判代表办公室的塞库塔 (Margaret Cekuta) 向路透社表示：「这个判决结果让美国政府有机会批评世贸的机制已过时，并称如果世贸无法针对违反知识产权的案件做出判决，那世贸有办法处理更广泛的经济议题吗？」

其他专家认为，这个判决结果并不会马上对美国向中国商品加徵的关税产生影响，如果最终世贸维持原来判决，世贸可以准许中国对美国展开报复性措施。不过，中国早已对美国展开特定的报复性措施。

另一方面，美国即有可能针对15日的判决提出上诉，这可能使此案掉入一个法律漏洞，因为美国政府已阻止世贸指派新法官人选到上诉机构，这也迫使世贸的上诉机构全面停摆。

世贸的委员会深知对此案做出裁决会引发一连串的後续效应，并承认目前仅研读美国对中国商品加徵关税的行为，而并未研读中国对美国商品加徵的报复性关税。不过，美国目前尚未针对中国所加徵的报复性关税向世贸提出抗议。

世贸委员会建议美国调整对中国商品加徵的关税，确保该行为符合世贸的规定与美国身为成员国的职责。不过委员会也鼓励中美两国试图展开对谈，解决贸易争端。委员会在建议中写道：「两国有时间能展开对谈，并进一步把握解决争端的机会，透过谈判找到双方都满意的解决方案。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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