WTO：俄烏戰爭恐引發全球經濟解體

（德國之聲中文網）世界貿易組織WTO週一（4月11日）發布報告表示，俄烏戰爭帶來長期風險，可能引發全球經濟解體，各經濟體成為獨立的集團。

它說，制裁可能導致主要經濟體基於地緣政治考慮走向脫鉤，以在生產和貿易方面實現更大程度的自給自足。即使沒有出現正式的集團，私人企業也可能決定通過調整供應鏈的方向來盡量減少風險。

世貿組織警告說，這種發展帶來的收入損失嚴重，特別是對新興和發展中經濟體而言。

它說：「在全球範圍內，從長遠來看，可能使國內生產總值減少約5%，特別是通過限制競爭和扼殺創新。」它警告，個別國家國內生產總值的下降可能更加嚴重。

俄烏戰爭衝擊全球政經

根據WTO發布的報告，俄羅斯的入侵不僅造成了重大人道主義危機，還對全球經濟造成了嚴重打擊，可能使今年的世界貿易增長幾乎減半，也會拖累全球GDP增長。

WTO說：「利用一個全球經濟模擬模型，秘書處預測危機可能會降低全球GDP增長0.7至1.3個百分點，使2022年的增長達到3.1%至3.7%之間。」

該模型還預測，今年的全球貿易增長可能從世貿組織去年10月預測的4.7%幾乎減半，降至2.4%和3%之間。

世貿組織表示，一些地區受戰爭的影響比其他地區更強烈。該組織說，歐洲是俄羅斯和烏克蘭出口的主要目的地，因此可能會經歷最嚴重的經濟影響。

WTO的研究報告說：「首當其衝的是烏克蘭人民自己感受到的痛苦和破壞，但通過提高糧食和能源價格以及減少俄羅斯和烏克蘭出口商品的供應，全世界人民都可能感受到貿易和產出減少的代價。」

「較貧窮的國家面臨著戰爭的高風險，因為與較富裕的國家相比，他們往往將其收入的較大部分用於食品......這可能會影響政治穩定。」

那些產業受影響？

報告提到，雖然俄羅斯和烏克蘭在整個世界貿易和產出中的份額相對較小，但它們是基本產品的重要供應商，特別是食品和能源。兩國在2019年提供了世界約25%的小麥、15%的大麥和45%的葵花籽產品出口。僅俄羅斯就佔了世界燃料貿易的9.4%，包括天然氣出口的20%份額。

WTO說，穀物和其他食品運輸的減少將推高農產品的價格，對較貧困地區的糧食安全產生負面影響。其中非洲和中東地區是最脆弱的，因為它們從烏克蘭或俄羅斯進口50%以上的穀物。

世貿組織說，由於戰爭對穀物運輸的影響，一些撒哈拉以南的國家正面臨著小麥價格上漲高達50%至85%的可能性。

此外，俄羅斯和烏克蘭也是工業價值鏈投入的主要提供者。俄羅斯是全球鈀和銠的主要供應商之一，鈀和銠是生產汽車催化轉化器的關鍵原料，在2019年供應全球鈀的進口需求26%。半導體生產在很大程度上依賴於烏克蘭提供的氖氣（Neon）。

該說明強調，在汽車行業剛剛從半導體短缺中恢復的時候，這些投入原料的供應中斷可能會對汽車生產商造成嚴重打擊。

（世界貿易組織）

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