WTA重返中国，彭帅事件不了了之？

（德国之声中文网）职业女子网球锦标赛将于下周一（9月18日）重返中国，在广州举行比赛，距离女子网球协会（WTA）出于对中国女子网球运动员彭帅的担忧而发誓抵制中国还不到两年。

让我们回顾一下"彭帅事件"的来龙去脉。

2021年11月2日，彭帅在社交媒体微博上发帖称，她遭到中国前副总理张高丽的性侵犯。

彭帅说，她与这位比她年长39岁的已婚中国高官在长达数年断断续续的关系中"被迫"发生性行为。

张高丽从未对此作出公开回应。

彭帅的帖子很快就遭到删除，但是一些社交媒体用户在此之前已经截图。这些内容在中国严格管控的互联网上受到审查。

同时，这些屏幕截图被发布到推特（该社交平台现在已更名为 X，在中国被禁用），获得了全球关注。

"彭帅在哪里？"

在发布这条微博之后，彭帅从公众视野中消失了数周，引发了更多担忧。

标签#WhereIsPengShuai（#彭帅在哪里）开始在社交媒体上引起关注，现役和退役网球运动员都纷纷转发，表达对她安全的担忧。

网坛四届大满贯冠军大坂直美（Naomi Osaka）写道，她"感到震惊"。网球名将威廉姆斯（Serena Williams）说她 "感到非常震惊"并呼吁进行调查。

WTA呼吁对彭帅的指控进行"全面、公平、透明且不受审查的调查"。

随着抗议的呼声越来越高，白宫发言人普萨基（Jen Psaki）表示，拜登政府希望中国"提供独立、可核实的证据"证明彭帅的下落。 联合国也表达了关切。

经过一段时间的沉默之后，中国外交部表示，此事件被"恶意炒作"。

彭帅微笑现身餐馆、赛场 与IOC主席通话

"一切都好"

2021年11月17日，中国官方电视台 CGTN 在 推特 上发布了一份据称是彭帅发给 WTA 的电子邮件截图，显示彭帅在邮件中声称她的指控 "不是事实"，"一切都好"。

人们很快对这种尴尬的语言和屏幕截图中显示的光标表示怀疑。

WTA主席西蒙（Steve Simon）表示，这"只会让我感到担忧"。

11月晚些时候，北京网球锦标赛的官方照片显示彭帅现身嘉宾行列。同一天，她与国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）进行了 30 分钟的视频通话。

国际奥委会在这次通话后表示，彭帅很安全，并希望她的隐私得到尊重。

宣布抵制

2021年12月1日，WTA表示，出于对彭帅安全的持续担忧，将暂停包括香港在内的中国所有赛事。

西蒙表示，在中国政府对其要求公开透明调查彭帅事件的呼吁作出回应之前， "别无选择"。

中国政府称这些关注者将体育"政治化"。

在很大程度上，WTA的停赛只有象征意义，因为由于新冠疫情，大多数在中国的国际体育赛事已经取消。2022年2月，彭帅在北京冬奥会期间会见了国际奥委会主席巴赫。她还在中国奥委会主席的陪同下接受了法国体育媒体《队报》的采访，她在采访中表示自己从未失踪，并否认她遭遇过性侵犯。

重返中国

今年1月，WTA发表声明，要求与彭帅进行"私下"会面，称"重返该地区需要解决彭帅事件的问题"。

该体育组织表示将继续"坚持立场"，但希望恢复在中国举办赛事。

4月13日，WTA宣布职业女子网球锦标赛将于9月重返中国，尽管彭帅的情况"没有任何改变的迹象"。

该组织表示："我们得出的结论是，我们永远无法完全实现这些目标，我们的球员和赛事将最终将为此牺牲付出巨大的代价。"

WTA将于9月18日至23日在中国南方大都市广州举办近四年来的首场中国赛事。

（法新社）

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