WTA主席：寻求彭帅事件解决方案 望明年重返中国

（德国之声中文网）彭帅事件此前曾引起全球关注。据美媒CNN4月25日报导，国际女子网球协会(WTA) 的主席西蒙（Steve Simon）对网球播客节目（The Tennis Podcast）表示，WTA仍然致力于针对彭帅事件的透明调查、找到解决方案。

西蒙说希望能找到一个平衡点，“我们希望找到一个彭帅能接受、中国政府能接受、我们也能接受的解决方案”。

引起全球舆论关注的彭帅事件

曾一度登上双打世界第一宝座的彭帅在中国知名度很高。彭帅的新浪微博帐号在2021年11月2日发帖，指控前中共中央政治局常委、前中国国务院副总理张高丽对她进行性侵，并称张高丽对其始乱终弃。该帖子很快被删除，相关内容在中国网络上也受到审查。彭帅本人在此后一段时间里从公众视野消失，引发国际球坛与民众在网上齐问#彭帅在哪里（#WhereIsPengShuai）。

中国外交部批评西方将体育政治化。事发数周后，彭帅接受新加坡《联合早报》采访，否认曾发帖，称“从未说过或写过任何人性侵我”，也表示从未受到监控、限制。不过，外界对此存在质疑，怀疑这位网球运动员受到了中国官方的压力，对其安危的担忧也并未消除。

彭帅事件发生后，国际女子网球协会（WTA）取消了在中国的赛事，坚持要求对彭帅的指控进行正式调查，并希望有机会与她私下会面。据路透社报导，WTA暂停在中国所有比赛的决定，预计将导致其在播放和赞助方面损失数亿美元。

“找到解决方案前，将暂停中国业务”

WTA主席西蒙在近日播客节目中表示，WTA不是计划彻底退出中国。他说，“我们不是要从中国撤走，我们现在暂停了在那里的业务。在找到解决方案前，我们将继续这样做”。他也说，将保持坚定的态度，希望在2023年带着“取得进展的决议”回到中国，“如果我们能完成这个目标，那是世界的胜利”。

此外，西蒙还表示，“我们最近没有与彭帅进行过任何沟通，世界在冬奥会后也没有看到过彭帅”。他还说：“我不认为你会在这个世界上通过回避问题来实现改变。你必须创造改变。”

自疫情以来，ATP（职业网球联合会）巡回赛和WTA之间出现了合作的迹象，不过男子巡回赛并没有停止在中国比赛，本赛季将在中国举办四场比赛。

WTA主席西蒙表示，他尊重ATP的立场。他说，ATP与WTA情况不同，“他们没有成员在那里（中国）受到影响”。

（路透社，德新社等）

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