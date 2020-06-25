Wirecard被控高管奔中国 欧盟金融监管机构介入

（德国之声中文网）欧盟的金融监管机构欧洲证券及市场管理局（ESMA）将介入对Wirecard财务造假案的调查。该机构将核查这家网上支付服务商为何在短时间内陷入困境破产，并审视公司监视机构是否有失职行为。据德新社报道，按照欧盟委员会的计划，ESMA将于7月15日提交初步调查报告。

Wirecard周四（6月25日）正式申请破产。此前该公司涉嫌财务欺诈的丑闻曝光，金额高达19亿欧元的款项不翼而飞。负责为Wirecard作财务审计的恩永公司（EY）认为，此案涉及全球范围内严重的刑事犯罪。但作为审计公司，恩永为何没有发现Wirecard财务保报表里的破绽？周五，德国投资保护协会（SdK）以对恩永的两名现任及一名历任负责审计师提出控告。

欧委会在致欧洲证券及市场管理局的信中称，该机构应从保护欧盟投资者利益的角度出发，这对对该公司采取下一步行动具有重要意义。近日来，Wirecard的股票出现恐慌性抛售。周五，该股票价格跌到一股2欧元以下，成为垃圾股。

Wirecard前董事长Markus Braun在德国取保获释

据媒体报道，在欺诈丑闻中扮演关键角色、已受到通缉的Wirecard高管马萨勒克（Jan Marsalek）目前可能身在中国。菲律宾司法部长周五对路透社称，马萨勒克周二入境菲律宾后，已于周三登上飞往中国的飞机。

奥地利国籍的马萨勒克是Wirecard负责日常经营业务的董事，也是东南亚业务的主要经手人。本周初，他已被公司解职。

马萨勒克和前董事长布劳恩（Markus Braun）被认为是财务作假丑闻的核心人物。慕尼黑检察院几周前就已开始调查马萨勒克、布劳恩和另外两名现任董事会成员。布劳恩本周在德国慕尼黑检察院对其发出逮捕令后向警方自首，在缴纳500万欧元保释金后获释。