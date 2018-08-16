Wirecard打败德意志银行？结论过早

（德国之声中文网）要获得股市投资人的信赖，从事博彩和色情业的公司可得费点儿周章。在这方面， Wirecard颇有经验，而且是正面经验。因为在8月16日，这家支付公司在股市上首次以213亿欧元的市值超越德意志银行，在同一时间里比其高出约3亿欧元。

建立该企业的想法萌发的时代正值股市上只要和互联网沾边的企业都成为抢手货之时。不过，2000年，围绕这一新技术股的狂热泡沫突然破裂，众多投资人如遭当头棒喝，损失惨重。

Wirecard是该时代硕果仅存的少数企业之一。它1999年问世、2000年上市。其设想：通过互联网支付。这一设想颇受在线同事们的欢迎。他们正建构起虚拟赌博场，或提供网上色情服务。今天，该领域依然拥有自己的主顾，只是分额微小罢了。

符合趋势

在尤其是过去数年的强劲增长后，Wirecard已跻身于公认的支付服务商：从转账、提供帐号及其在线服务，到经由应用软件的手机移动支付，Wirecard提供的是现代技术，在股市上，投资人注意到了这一情况。尽管全球范围人们仍以现金方式从事买卖，但这是会改变的。在亚洲，用多功能手机支付已成为很多人的习惯。在德国，这一现象也将增多。而这一期待推动了股值。

年初以来，Wirecard股价上升了80%以上，在相同时间里，达克斯下降了好几个百分点，德意志银行的市值更是减少了三分之一。而这仅仅是Wirecard最近的牛市表现。过去5年，该企业股指几乎翻了8番。一大原因也在于，公司负责人布劳恩（Markus Braun）从2002年起就证明他在某些事情上嗅觉极佳：2007年，他在亚洲开办了子公司。该子公司目前的经营额占全公司的一半；2005年，Wirecard启动了名为"Boon"的手机支付手段；同样从2015年起，公司与中国支付巨擘-支付宝合作；从2017年起，Wirecard与支付宝的最大竞争对手-微信联手。

无名巨人

与此同时，德意志银行和商业银行这两家德国经典性的大型私人银行则主要在同自己的过去打交道，为解决自身问题而伤透脑筋。当然，传统型银行股最近的陡降倒非自身之过：原因乃是土耳其里拉的暴跌。

数天来，土耳其国币的狂泻使股民们忧心忡忡，害怕欧洲银行会被卷入里拉下跌的漩涡。就在此时，Wirecard的市值一举超过了德意志银行。而下一出大戏可能很快会接踵而至：要是德国股市管理公司9月份会这么做：在审查进入达克斯公司资格时检视各指标，Wirecard便有可能脱颖而出：进入达克斯。

德意志银行仍然财大气粗

Wirecard迄今相对无名，原因在于，该公司是在幕后提供在线支付服务。比如，途易（TUI）即是它的主顾；移动通信公司O2亦然。但却不像维萨卡（Visacard）或万事达卡（Mastercard）那样有Wirecard卡。

别了，商业银行？

不过，银行业的守护人同Wirecard之间的赛跑还远未决出胜负。因为，表面看去，这是大卫和哥利雅之间的一场较量：去年，Wirecard的经营额度约为15亿欧元，德意志银行则是260亿；设址慕尼黑近郊阿施海姆（Aschheim）的该公司的总资产只抵德意志银行的一个零头：50亿对15000亿；在雇员人数上，也大相径庭：近5000人对近9万人。

然而，在股市上，除这些数字外，还讲求期待和前景。在这里，Wirecard明显更受股民的青睐。一旦该企业真的进入达克斯，很可能人人都会很快明白这一点。届时，有一家企业将不得不腾出位子来，从而构成一幅颇具象征性的图景：它可能就是商业银行。