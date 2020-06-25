 Wirecard再被搜查 一高管在菲律宾失踪 | 经济纵横 | DW | 01.07.2020

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经济纵横

Wirecard再被搜查 一高管在菲律宾失踪

账目漏洞19亿欧元的达克斯企业Wirecard破产后，如今可能面临分拆的命运。与此同时，更多迹象显示，公司高层至少对可能存在的财务操纵知情。

Wirecard (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

（德国之声中文网）破产的支付运营商Wirecard再次受到调查人员搜查。数十名警察、IT专家和检察院人员周三（7月1日）对德国和奥地利的五栋建筑进行了详细搜查。这是该公司前董事长布劳恩（Markus Braun）和同样被解雇的董事马萨莱克（Jan Marsalek）的住所。调查的中心不单是伪造账目和操纵市场，还包括诈骗。这是慕尼黑检察院一名发言人所说的。这已经是四周内第二次搜查。

Wirecard Markus Braun (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

前董事长布劳恩（Markus Braun）

新经济时代创立的Wirecard业务是商家与顾客之间的支付，过去这些年来声称赚了很多钱。然而，账目上19亿欧元的漏洞曝光后，上周，Wirecard不得不宣布破产。这笔钱原本估计是在亚洲的托管账户上，但却找不到。如今，这家达克斯企业面临分拆。据称已有人对Wirecard核心业务和特定分支表示出兴趣。消息人士称，这些人中有金融投资者，也有竞争对手，如法国的Worldline。

布劳恩和马萨莱克都已被监事会辞退。马萨莱克据目前的了解在菲律宾消失了踪迹。根据菲律宾移民局的数据库，这名经理人6月23日入境，24日即离开，但马尼拉政府并不确定移民局电脑系统里的数据是否准确。

Wirecard COO Jan Marsalek (Wirecard/Leopold Fiala)

董事马萨莱克（Jan Marsalek）

Wirecard监事会自身以及审计事务所安永也面临愤怒投资者的控诉。德国联邦金融监管局也受到批评，没有发挥监管作用。该局局长胡费尔特（Felix Hufeld）周三在联邦议会闭门会议上进行解释。据该局一名发言人称，Wirecard并未被定为一家金融企业，而是技术企业，因而并未成为金融监管局的主要监管对象，该局仅负责Wirecard子公司Wircard Bank。

德新社报道称，根据目前的了解，Wirecard管理层虚造了在东南亚和中东营业额及利润中相当可观的一部分。上周初，Wirdcard终于承认，在东南亚托管账户上的总计19亿欧元"有极大的可能性"并不存在。

苗子/李鱼（路透社、德新社）

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