Wirecard丑闻: 德国何以会如此出丑？

（德国之声中文网）周二（4月20日）是联邦经济部长，周三是联邦司法部长，周四是副总理兼联邦财政部长，周五轮到默克尔总理：在柏林，联邦议院Wirecard丑闻调查委员会可不是一个让人舒服的地址。然而，有足够理由要求政府最高层官员必须来此听证。

听证会围绕去年6月爆出的19亿欧元窟窿的这一丑闻，而更重要的是要澄清，政治家、监管机构和审核者们当年对这个前股票市场宠儿行为的态度。

我们先按顺序简单交待如下。2019年6月，现已破产的网络支付技术服务提供商Wirecard承认，所称的19亿欧元银行存款原属子虚乌有，银行和投资者的损失可能会增至32亿欧元；此后，Wirecard前首席执行官布劳恩被拘，前首席运营官马萨利克（Jan Marsalek）在逃。而且，人们对此并不惊讶：奥地利和俄罗斯情报部门或也介入此事，而俄情报机构据说在本国掌控着逃犯马萨利克。

大生意

德国人曾为这家开张20年的金融公司的商业模式颇感自豪：处理互联网上日益增多的支付交易。作为网上金融服务业务的早期采用者，Wirecard的首批客户主要是赌场和色情网站。

很快，银行和投资者们也嗅出了大生意。2018年9月，Wirecard取代德国商业银行，一举进入德国股市领头羊--达克斯指数（DAX）。Wirecard高管们许诺，至2025年，营业额将增至120亿欧元以上。而在气泡破裂时，Wirecard超过200亿欧元的股价一朝化为乌有，成千上万小投资者血本无归。原来，多年里，这个股市宠儿隐瞒了资产负债表总额中有相当一部分原属虚构这一事实。

慕尼黑检察官目前正调查的罪行清单很长：团伙欺诈、伪造资产负债表、洗钱、操纵市场。检察院对Wirecard前董事会成员、奥地利人马萨利克发出国际通缉。此人列于欧洲刑警的 "通缉要犯 "名单。

大丑闻

此间，Wirecard被认为可能是德国战后史上最大的经济丑闻。因此，9名成员组成的联邦议院调查委员会面对如下紧迫问题：联邦政府及其机构在多大程度上知情？它们是否履行了财务、洗钱和税务监督职责？联邦政府是否以及如何为该企业在国外作宣传的？其负责人后来不得不辞职的联邦金融监管局（Bafin）内部到底发生了什么？到目前为止，委员会已共向证人询问了300多个小时。

然后是情报机构。绿党金融事务专家巴亚兹（Danyal Bayaz）新近指责联邦政府扣压了其与Wirecard合作的信息。他说，该公司的信用卡曾在几个德国安全机构使用。巴亚兹指出："鉴于马萨利克与外国情报机构有接触，人们不能不问：德国的安全利益是否因此受到了损害。"

监管部门干嘛去了？

因此，一个深层的问题便是，它或许并不只是政治家和有关当局对一个新秀的疏忽性支持。毕竟，若无政界的善意，如此迅速跃入德国最重要股市根本难以设想。还有，秘密机构的确扮演了角色？而且，是在私营审核商和公共监督双双失败的背景下--私营审计公司安永（EY）的审计师们多年来一直在 Wirecard 的财务报表上盖章；联邦金融监管局保护了Wirecard而非金融市场，正是该机构在很长一段时间内发出了Wirecard那里一切正常的信号。

谁没有力挺过Wirecard？ 前国防部长古滕贝格（Karl-Theodor zu Guttenberg）那样的著名说客、前总理府的情报协调员、前巴伐利亚州的警察局长，等等等等。而总理呢？她有多知情？或许受楚·古滕贝格的影响，默克尔在访问中国期间曾为Wirecard游说。她将不得不在周五接受询问。

（德新社，路透社）

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