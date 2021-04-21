Wirecard丑闻：默克尔否认自己有错

（德国之声中文网）德国总理默克尔对在2019年中国之行中替前达克斯上市公司Wirecard做宣传一事作了辩护。她周五（4月23日）在联邦会议院一调查委员会作证时就此表示，"当时，尽管已有各种新闻报道，但尚无理由认为Wirecard公司犯有严重违规行为"。该委员会为联邦议院专设，就金融科技公司Wirecard被控欺诈实施调查。默克尔在听证会上明确表示，Wirecard致力于打入中国市场，这符合德国政府的目标。

默克尔称，政府以及政府首脑在双边接触中为德国经济利益发声，提供支持，这很正常。她强调："在这次访程中，Wirecard公司并未享受到任何特殊待遇。"

在2019年中国之行中，默克尔总理曾向北京领导人提及关于Wirecard计划收购中国在线支付公司AllScore Financial（商银信） 这一议题。她称，此议题之所以在会晤时涉及，源出于事物自身发展的逻辑，并与德国政府多年致力于中国市场开放的努力相契合。

默克尔指出，事后看，这次旅行似乎是一次Wirecard之旅，"但情况远非如此"，与习近平主席的会谈涉及许多政治问题。

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去年夏天，Wirecard承认其资产负债表有1.9亿欧元漏洞。然而，检方确信， 至少从2015年起，该公司即已在财务报表上作手脚，而经济审计师则年复一年，毫无保留地替这些财务报表盖章。

默克尔表示，总体而言，"我作为联邦总理 "要对此承担责任。由此，她替自己的经济顾问罗勒（Lars-Hendrik Röller）做了开脱。罗勒之妻被指充当了Wirecard和一家中企之间的中间人，罗勒本人因此受到抨击。默克尔表示，她没有丝毫理由质疑自己对罗勒的信任。

在中国之行之前，默克尔总理会晤过被视为Wirecard说客的前国防部长楚·古滕贝格（Karl-Theodor zu Guttenberg）。听证会上，默克尔说，虽不记得晤谈中古滕贝格是否具体提及Wirecard，但谈话后，她把他介绍给了罗勒，这是事实。

涉及Wirecard金融欺诈丑闻，默克尔表示，无法百分之百地保障防止犯罪图谋，但仍应采取一切措施，防止再度发生这种情况。默克尔提到了计划中的财务监督改革。

在默克尔总理作证前，反对派和社民党人士曾对她发出批评。调查委员会中的绿党代表巴亚兹（Danyal Bayaz ）表示，虽然默克尔是被手下人牵着马 "骑进来的"，无直接责任，但在此事上的表现绝无光彩可言。她以楚·古滕贝格为例，提及存在有一个围绕Wirecard的 "说客和顾问网络"。

左翼党的代表德马西（Fabio de Masi）强调，默克尔必须回答这个问题：为什么在习近平那里为Wirecard公司游说？社民党的代表齐默尔曼（Jens Zimmermann）也做出类似表态。

社民党籍的联邦财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）也因这一丑闻受到压力。他已于周四在调查委员会上作证，并强调，对这一他认为的大规模欺诈行为，政府无任何责任。基民盟/基社盟和反对派则认为肖尔茨须负政治责任，因为，负责金融监督的联邦机构Bafin 隶属他领导的部门，而该机构本应能发现Wirecard的违规行为。

然而，肖尔茨和他所在的社民党却强调，首先是审计公司的问题。不过，他们也认为，必须改革Bafin。本周二，基民盟籍的联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）在该委员会作证时表示，在处理Wirecard问题上，他看不到联邦审计监管机构Apas有任何明显失误。

（德新社）

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