 Wirecard丑闻：德在野党要求设议会调查委员会 | 经济纵横 | DW | 01.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

Wirecard丑闻：德在野党要求设议会调查委员会

电子支付服务商Wirecard一度笼罩在成功光环下：默克尔曾在中国访问时着力推荐它；该企业亦曾跻身达克斯。然而那是假象，数月前Wirecard破产。德国各在野党达成一致，要求设立调查委员会，彻查丑闻背景。

DW I MADE in Germany I Fall Wirecard (picture-alliance/dpa)

DW.COM

根据《明镜》周刊的最新消息：因假账丑闻导致市值大跌，陷入破产的德国在线支付服务提供商Wirecard试图在中国开展业务的过程中，曾得到德国政治最高层的支持。消息显示，在中国为Wirecard说话的不是别人，正是德国总理默克尔。

因无力填补19亿欧元的资金缺口，备受账目造假丑闻困扰的德国Wirecard公司周四提交了破产申请。检察院对公司总裁和几名高管的调查还在进行中。这也是德国达克斯股指创立以来，首次有一家30强企业走向破产。

围绕德国金融科技公司Wirecard金融丑闻，越来越多迹象显示，事涉一起巨大金融欺骗行为。该公司曾称，在菲律宾银行存有19亿欧元。但总部位于马尼拉的菲律宾央行否认见到过这笔钱。

（德国之声中文网）联邦议院各在野党要求成立议会调查委员会，对Wirecard丑闻做政治清理。继德国选项党、自民党和左翼党后，绿党也表示赞同。

绿党议员巴亚兹（Danyal Bayaz）周二（9月1日）在柏林参加了联邦议院金融财政委员会特别会议后作了这一表态。如此，无需德国选项党参与，自民党、左翼党和绿党加在一起便拥有足够票数，责成议会设置调查委员会。三党将共同投票。

根据相关规定，设置调查委员会议案必须获得至少四分之一议员的同意。在议席总数为709席德联邦议院，自民党、左翼党和绿党共占216席。这3个党议会党团无意依靠选项党票数。

调查委员会有权邀请证人和专业评估人士、查阅内部文件。不过，相关调查会耗用大量时间。鉴于明年秋季就将举行下届议会选举，Wirecard调查委员会的工作期限会相当短暂，充其量只能工作到明年夏季议会休假。

Deutschland Wirecard Finanzdienstleistungen (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

德国历史上最大的一起金融欺诈丑闻

今年6月，此间已破产的这个电子支付服务商承认帐簿上有19亿欧元原属子虚乌有。该公司所在地--慕尼黑市检察院相信，Wirecard自2015年起便提供盈利假证，并对之展开商业集团犯罪调查。慕尼黑检方称，Wirecard给供贷银行和投资人造成的损失叠加起来恐有32亿欧元之巨。

政治清理所要澄清的中心问题是，联邦政府到底何时知道了Wirecard的不轨行为、是否采取了足够的反制措施。隶属于财政部的联邦金融监管局以及联邦账目审核局成为调查重点。受联邦经济部管辖的联邦账目审核局曾多年负责审核Wirecard账目。

 

凝炼/苗子（德新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Deutschland Bundespressekonferenz in Berlin Annalena Baerbock

绿党主席吁强硬对华：你不谈人权 我不谈投资 30.08.2020

中国外长王毅即将抵达柏林访问。在新冠疫情爆发以来中国外长的首次出访中，德国是欧洲五国之行的最后一站。德国不同党派，尤其是在野党的政治家呼吁政府对北京表明更为强硬的立场。

Deutschland | Talfahrt von Zahlungsabwickler Wirecard

Wirecard被控高管奔中国 欧盟金融监管机构介入 26.06.2020

德国网络支付技术服务商Wirecard因财务造假丑闻陷入困境，股价跳水、公司申请破产、董事长被拘押。欧盟金融监管机构将介入调查。而该公司一名核心高管可能逃往中国。

Berlin Kabinett beschließt Klimaschutzpaket

该如何对待你？国安法给德国政府出难题 12.07.2020

对港版国安法，德国政府该如何表达立场？柏林大联合政府内对此尚无法拿出一致的意见。在野党和执政党内部都有批评意见认为，柏林对北京过于软弱。

广告
Christian Drosten-Podcast für Grimme Online Award nominiert (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

专家：二度感染新冠不会成重症

新冠病毒感染者康复后再度感染的病例现已出现多起。这是否意味着感染者并无获得免疫力？德国著名病毒学家德罗斯滕认为，因新冠感染患病的人康复后体内会有抗体，因此在本次新冠大流行中，即便个别情况下有人再次感染新冠病毒，也不会发展成严重的肺炎。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  