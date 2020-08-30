Wirecard丑闻：德在野党要求成立议会调查委员会

（德国之声中文网）联邦议院各在野党要求成立议会调查委员会，对Wirecard丑闻做政治清理。继德国选项党、自民党和左翼党后，绿党也表示赞同。

绿党议员巴亚兹（Danyal Bayaz）周二（9月1日）在柏林参加了联邦议院金融财政委员会特别会议后作了这一表态。如此，无需德国选项党参与，自民党、左翼党和绿党加在一起便拥有足够票数，责成议会设置调查委员会。三党将共同投票。

根据相关规定，设置调查委员会议案必须获得至少四分之一议员的同意。在议席总数为709席德联邦议院，自民党、左翼党和绿党共占216席。这3个党议会党团无意依靠选项党票数。

调查委员会有权邀请证人和专业评估人士、查阅内部文件。不过，相关调查会耗用大量时间。鉴于明年秋季就将举行下届议会选举，Wirecard调查委员会的工作期限会相当短暂，充其量只能工作到明年夏季议会休假。

德国历史上最大的一起金融欺诈丑闻

今年6月，此间已破产的这个电子支付服务商承认帐簿上有19亿欧元原属子虚乌有。该公司所在地--慕尼黑市检察院相信，Wirecard自2015年起便提供盈利假证，并对之展开商业集团犯罪调查。慕尼黑检方称，Wirecard给供贷银行和投资人造成的损失叠加起来恐有32亿欧元之巨。

政治清理所要澄清的中心问题是，联邦政府到底何时知道了Wirecard的不轨行为、是否采取了足够的反制措施。隶属于财政部的联邦金融监管局以及联邦账目审核局成为调查重点。受联邦经济部管辖的联邦账目审核局曾多年负责审核Wirecard账目。

凝炼/苗子（德新社）

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