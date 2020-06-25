Wirdcard再被搜查 一高管在菲律宾失踪

账目漏洞19亿欧元的达克斯企业Wirecard破产后，如今可能面临分拆的命运。与此同时，更多迹象显示，公司高层至少对可能存在的财务操纵知情。
（德国之声中文网）破产的支付运营商Wirecard再次受到调查人员搜查。数十名警察、IT专家和检察院人员周三（7月1日）对德国和奥地利的五栋建筑进行了详细搜查。这是该公司前董事长布劳恩（Markus Braun）和同样被解雇的董事马萨莱克（Jan Marsalek）的住所。调查的中心不单是伪造账目和操纵市场，还包括诈骗。这是慕尼黑检察院一名发言人所说的。这已经是四周内第二次搜查。
新经济时代创立的Wirecard业务是商家与顾客之间的支付，过去这些年来声称赚了很多钱。然而，账目上19亿欧元的漏洞曝光后，上周，Wirecard不得不宣布破产。这笔钱原本估计是在亚洲的托管账户上，但却找不到。如今，这家达克斯企业面临分拆。据称已有人对Wirecard核心业务和特定分支表示出兴趣。消息人士称，这些人中有金融投资者，也有竞争对手，如法国的Worldline。
布劳恩和马萨莱克都已被监事会辞退。马萨莱克据目前的了解在菲律宾消失了踪迹。根据菲律宾移民局的数据库，这名经理人6月23日入境，24日即离开，但马尼拉政府并不确定移民局电脑系统里的数据是否准确。
Wirecard监事会自身以及审计事务所安永也面临愤怒投资者的控诉。德国联邦金融监管局也受到批评，没有发挥监管作用。该局局长胡费尔特（Felix Hufeld）周三在联邦议会闭门会议上进行解释。据该局一名发言人称，Wirecard并未被定为一家金融企业，而是技术企业，因而并未成为金融监管局的主要监管对象，该局仅负责Wirecard子公司Wircard Bank。
德新社报道称，根据目前的了解，Wirecard管理层虚造了在东南亚和中东营业额及利润中相当可观的一部分。上周初，Wirdcard终于承认，在东南亚托管账户上的总计19亿欧元"有极大的可能性"并不存在。
苗子/李鱼（路透社、德新社）
围绕德国金融科技公司Wirecard金融丑闻，越来越多迹象显示，事涉一起巨大金融欺骗行为。该公司曾称，在菲律宾银行存有19亿欧元。但总部位于马尼拉的菲律宾央行否认见到过这笔钱。 (22.06.2020)
从备受瞩目的企业新星到身陷丑闻的阶下囚：德国电子金融企业Wirecard前董事长布劳恩因公司财务作假被曝光引咎辞职后，法院对他发出逮捕令。布劳恩在自首后交保获释。 (23.06.2020)
因无力填补19亿欧元的资金缺口，备受账目造假丑闻困扰的德国Wirecard公司周四提交了破产申请。检察院对公司总裁和几名高管的调查还在进行中。这也是德国达克斯股指创立以来，首次有一家30强企业走向破产。 (25.06.2020)
德国网络支付技术服务商Wirecard因财务造假丑闻陷入困境，股价跳水、公司申请破产、董事长被拘押。欧盟金融监管机构将介入调查。而该公司一名核心高管可能逃往中国。 (26.06.2020)