WHO: 谭德赛是下任总干事的唯一提名人

（德国之声中文网）目前看来，现任的世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）很可能会连任总干事一职。

据德国基督教通讯社报道，世卫组织周五（10月29日）在日内瓦宣布，194个成员国没有提出其他候选人。该组织称，有28个国家提名让谭德赛连任，其中包括德国等一些欧盟国家。

此前路透社就援引外交圈人士消息报道称，谭德赛是唯一获得提名的候选人。路透社报道说，提名的28国包括法国、德国和其他欧盟成员国，以及三个非洲国家--博茨瓦纳、肯尼亚和卢旺达，美国不在其中。

在新冠疫情初期，谭德赛曾遭时任美国总统特朗普批评，特朗普指责这位世卫组织总干事包庇中国。不过在拜登上任后，美国与世卫组织的关系有所好转。

世界卫生组织董事会将在2022年1月提名下任总干事的候选人。然后，世界卫生大会将在2022年5月以不记名的投票方式进行表决。下一任世卫组织总干事的5年任期将于2022年8月开始。

（路透社，德国基督教通讯社）

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