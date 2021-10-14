 WHO: 谭德赛是下任总干事的唯一提名人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2021

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WHO: 谭德赛是下任总干事的唯一提名人

世卫组织周五在日内瓦宣布，谭德赛是唯一获得下任世界卫生组织总干事提名的人。世卫组织的194个成员国未提出其他人选。这意味着，谭德赛有望在明年开始其第二任期。

现任世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有望明年连任总干事一职

现任世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有望明年连任总干事一职

（德国之声中文网）目前看来，现任的世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）很可能会连任总干事一职。

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谭德赛对埃塞俄比亚卫生系统大刀阔斧的改革曾为他在国内赢得了不错的口碑，但作为世界卫生组织总干事，他却引起了诸多争议。蔓延全球的新冠病毒，对他无疑是一次严峻的考验。

拜登总统的首席疫情顾问福奇宣布，美国将继续为世卫组织出资。特朗普政府退出该机构的计划被撤销。不过，福奇同时表示，美国致力于透明度，包括有关疫情初期的调查。

美国国务卿布林肯周三在科威特会见了世界卫生组织总干事谭德塞，表明美国支持在中国进行新冠病毒起源的研究。此次会面不在先前公告的布林肯行程上。

世界卫生组织秘书长谭德赛在柏林表示，新冠病毒溯源之所以政治化，是因为没有得到原始数据。

据德国基督教通讯社报道，世卫组织周五（10月29日）在日内瓦宣布，194个成员国没有提出其他候选人。该组织称，有28个国家提名让谭德赛连任，其中包括德国等一些欧盟国家。

此前路透社就援引外交圈人士消息报道称，谭德赛是唯一获得提名的候选人。路透社报道说，提名的28国包括法国、德国和其他欧盟成员国，以及三个非洲国家--博茨瓦纳、肯尼亚和卢旺达，美国不在其中。

在新冠疫情初期，谭德赛曾遭时任美国总统特朗普批评，特朗普指责这位世卫组织总干事包庇中国。不过在拜登上任后，美国与世卫组织的关系有所好转。

世界卫生组织董事会将在2022年1月提名下任总干事的候选人。然后，世界卫生大会将在2022年5月以不记名的投票方式进行表决。下一任世卫组织总干事的5年任期将于2022年8月开始。

（路透社，德国基督教通讯社）

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