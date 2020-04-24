 WHO: 请中国让我们参与对病毒源头的调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2020

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时政风云

WHO: 请中国让我们参与对病毒源头的调查

世界卫生组织周五发出呼吁，希望收到北京邀请，前往中国调查新冠疫情起源。此前一段时间，该组织以及其总干事谭德塞多次被指言行亲中，受到外界的质疑与批评。

Schweiz Genf WHO-Zentrale (picture-alliance/imageBROKER/K. Petersen)

瑞士日内瓦世卫组织总部

（德国之声中文网）"世界卫生组织希望与国际伙伴合作，在中国政府邀请之下参与调查病毒的动物起源"，世卫组织发言人贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）周五（5月1日）对法新社说。世卫组织驻华代表高力（Gauden Galea）也于周四接受天空新闻（Sky News）访问时表示，（中国）国家层面的调查在进行，但世卫组织迄今没有收到邀请参与，希望在近期能够参与。

此前，世卫组织曾经多次称赞中国在疫情危机处理中的表现。而世卫组织本身，则受到包括美国在内的多国诟病，被指抗疫不力、过于亲中。美国总统特朗普还决定暂停向世卫组织提供资金。

在新冠病毒起源问题上，中国越来越处于重压之下。多国政府都要求北京公开、透明地处理病毒起源问题。特朗普在当地时间周四晚表示，他掌握的信息应能证实，新冠病毒来自武汉的病毒实验室，不过这位美国总统拒绝提供证据。美国情报机构则于此前表示，该病毒"并非人造或者经过基因改造"而产生，但表示不排除来自中国实验室的一场意外。

中国方面则否认新冠病毒来自武汉的实验室，表示既没有制造病毒，也没有发生意外泄漏病毒。

  • Ein Mann geht in der Dämmerung auf einem Weg, während im Hintergrund Smog und Dunst Hochhäuser und die Städtelandschaft vernebelt.

    新冠病毒与环境：7个变化

    空气质量改善

    世界“停摆”之际，绝大部分工业活动的突然中止大幅降低了空气污染。卫星图片显示，全球二氧化碳浓度甚至明显回落。有害气体主要由机动车和工厂排放出来，是许多城市空气质量恶劣的原因之一。

  • Riesige Abgaswolken entweichen aus einem Kohlekraftwerk in Deutschland in den Himmel

    新冠病毒与环境：7个变化

    二氧化碳气体排放下降

    二氧化碳污染也因COVID-19新冠肺炎危机而降低。经济活动减少，二氧化碳排放量也回落，——就像2008/09国际金融危机期间最后出现的那一次一样。据英国环境保护网站“碳简报”（Carbon Brief）提供的数据，仅在中国，因实施出行限制，二氧化碳排放量减少了约25%。不过，这一变化很可能只是暂时的。

  • Ein Igel guckt unter Fetthennen-Pflanzen im Gras hervor

    新冠病毒与环境：7个变化

    城市成了野生动物们的新世界

    在我们人类自我限制的同时，一些动物种类则利用了由此出现的活动空间。公路交通减少也意味着从冬眠中醒来的刺猬一类小动物被汽车压死的数量会减少。此刻，野鸭们或其它种类的动物会纳闷儿，人都去了哪儿啦。因公园里缺少了通常会有的面包屑，它们不得不自己去别的地方找吃的。

  • Ein Schuppentier liegt gefesselt in einem Maschennetz in einem Haufen illegal gehandelter Wildtiere

    新冠病毒与环境：7个变化

    全球野味交易挨批

    自然保护人士希望，新冠病毒的爆发有助于遏止全球野生动物交易。该交易被认为要对一系列动物种类濒临灭绝的状态负责。新冠肺炎COVID-19的起源或许是武汉的一个“海鲜批发市场”，在那里，也买卖鲜活动物，是合法或非法野生动物交易的中转站。

  • An Wasserpfählen festgemachte Gondeln liegen auf dem klaren Wasser eines der beliebten Kanäle Venedigs

    新冠病毒与环境：7个变化

    水道复又干净

    意大利实施“禁足令”后，显示威尼斯运河水晶般清澈的图片传向了全世界：河水碧蓝，不再是通常的那种混沌状。由于邮轮目前不能出航，大洋上，噪声减少，鲸鱼等海洋动物受到的压力降低，可以更安逸地游弋。

  • Kunststoffabfälle sind in gelben Müll-Säcken aufgetürmt.

    新冠病毒与环境：7个变化

    塑料垃圾增加

    然而，并不只有好消息。瘟疫大流行带来的一大副作用是，一次性塑料制品——从一次性手套等医用品到塑料包装——数量猛增。此时此刻，人们更青睐包装食品。即使是提供外带服务的咖啡店也不再接受顾客的多次性杯子，以阻止病毒传播。

  • Schüler protestieren für das Klima und halten Schilder in die Höhe. Auf einem bemalten Pappschild ist zu lesen: Es gibt keinen Planeten B

    新冠病毒与环境：7个变化

    气候危机被忽视——暂时如此

    自新冠病毒危机成为头号标题以来，气候危机被挤到了一边。而这并不能使它的危机性有所减轻。尽管第26届联合国气候变化大会推延至2021年举行，专家们警告不能延缓作出有关气候保护的重要决定。虽然自瘟疫大流行以来温室气体排放回落，但它很可能不会产生长期影响。

    作者: Ineke Mules


王凡/石涛（法新社等）

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新冠病毒源头何在？专家意见不一

自疫情爆发以来一直颇受关注的钟南山日前突然抛出“中国不一定是新冠病毒发源地”的说法，引发舆论热议。而上海专家张文宏则表示，新冠病毒应该是始于武汉，他反对“在证据不充足的时候随意发布消息”。在众说纷纭的舆论场，谣言也不断滋生。 (29.02.2020)  

德语媒体：中美之间的病毒性冷战

随着新冠疫情在全球范围内的迅速蔓延以及死亡人数的不断攀升，越来越多的人要求查清病毒源头，并让责任方为疫情损失提供赔偿。这个话题也受到德语媒体关注。 (21.04.2020)  

德澳再促北京对疫情起源保持透明

以美国为首的西方大国对新冠病毒的源头有许多质疑。美国也表示着手展开调查，了解病毒是否自武汉实验室泄露。不过俄罗斯总统普京却站在中国政府这边，指控这些说法是抹黑。 (21.04.2020)  

“中国人陋习是病毒之源” 香港专家文章撤回

中国外交部发言人赵立坚日前称，新冠病毒可能是由美军带入武汉，引发中美口水战。香港传染病学权威专家袁国勇在媒体撰文，批评该说法自欺欺人，野味市场和中国人陋习劣根才是源头。但不久之后，袁国勇宣布撤回文章。 (18.03.2020)  

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Reporter ohne Grenzen: Die Welt hat Chinas Zensur zu spüren bekommen

德语媒体：贸易战、科技战、病毒战？ 24.04.2020

关于新冠病毒到底源起何处，美国和中国展开了激烈的口水战。有德语媒体指出，对于这个误解问题的争论，已成为美中之间地缘政治较量的一部分。

USA Washington | Präsident Trump während Pressekonferenz

特朗普：新冠病毒来自武汉实验室？美正调查 16.04.2020

美国总统特朗普周三表示，其政府正在试图确定，新型冠状病毒是否是从武汉一个实验室开始传播的。 中国外交部表示，世卫组织多次表态，没有证据证明该病毒是在实验室制造的。

World Press Photo-Gewinner | Hong Kong Unrest |

墙外文摘：17年后再次趁瘟疫强推第23条？ 26.04.2020

有评论认为，香港政府对15位知名泛民主派人士的“418大搜捕”并非单一事件，而是北京将在后疫情时代的香港，强力推动《基本法》第23条立法的预告。

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评论分析

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi (picture-alliance/C. Ohde)

专访：“向中国索赔 可能反而助长中共政权”

近期西方有不少人都提出就新冠疫情损失向中国索赔，这究竟是出于怎样的动机？这种追偿，会对西方与中国的关系产生怎样的影响？德国之声就此专访了柏林自由大学副校长、历史学家、汉学家余凯思教授。  