WHO: 请中国让我们参与对病毒源头的调查

世界卫生组织周五发出呼吁，希望收到北京邀请，前往中国调查新冠疫情起源。此前一段时间，该组织以及其总干事谭德塞多次被指言行亲中，受到外界的质疑与批评。
（德国之声中文网）"世界卫生组织希望与国际伙伴合作，在中国政府邀请之下参与调查病毒的动物起源"，世卫组织发言人贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）周五（5月1日）对法新社说。世卫组织驻华代表高力（Gauden Galea）也于周四接受天空新闻（Sky News）访问时表示，（中国）国家层面的调查在进行，但世卫组织迄今没有收到邀请参与，希望在近期能够参与。
此前，世卫组织曾经多次称赞中国在疫情危机处理中的表现。而世卫组织本身，则受到包括美国在内的多国诟病，被指抗疫不力、过于亲中。美国总统特朗普还决定暂停向世卫组织提供资金。
在新冠病毒起源问题上，中国越来越处于重压之下。多国政府都要求北京公开、透明地处理病毒起源问题。特朗普在当地时间周四晚表示，他掌握的信息应能证实，新冠病毒来自武汉的病毒实验室，不过这位美国总统拒绝提供证据。美国情报机构则于此前表示，该病毒"并非人造或者经过基因改造"而产生，但表示不排除来自中国实验室的一场意外。
中国方面则否认新冠病毒来自武汉的实验室，表示既没有制造病毒，也没有发生意外泄漏病毒。
王凡/石涛（法新社等）
自疫情爆发以来一直颇受关注的钟南山日前突然抛出“中国不一定是新冠病毒发源地”的说法，引发舆论热议。而上海专家张文宏则表示，新冠病毒应该是始于武汉，他反对“在证据不充足的时候随意发布消息”。在众说纷纭的舆论场，谣言也不断滋生。 (29.02.2020)
随着新冠疫情在全球范围内的迅速蔓延以及死亡人数的不断攀升，越来越多的人要求查清病毒源头，并让责任方为疫情损失提供赔偿。这个话题也受到德语媒体关注。 (21.04.2020)
以美国为首的西方大国对新冠病毒的源头有许多质疑。美国也表示着手展开调查，了解病毒是否自武汉实验室泄露。不过俄罗斯总统普京却站在中国政府这边，指控这些说法是抹黑。 (21.04.2020)