WHO: 请中国让我们参与对病毒源头的调查

（德国之声中文网）"世界卫生组织希望与国际伙伴合作，在中国政府邀请之下参与调查病毒的动物起源"，世卫组织发言人贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）周五（5月1日）对法新社说。世卫组织驻华代表高力（Gauden Galea）也于周四接受天空新闻（Sky News）访问时表示，（中国）国家层面的调查在进行，但世卫组织迄今没有收到邀请参与，希望在近期能够参与。

此前，世卫组织曾经多次称赞中国在疫情危机处理中的表现。而世卫组织本身，则受到包括美国在内的多国诟病，被指抗疫不力、过于亲中。美国总统特朗普还决定暂停向世卫组织提供资金。

在新冠病毒起源问题上，中国越来越处于重压之下。多国政府都要求北京公开、透明地处理病毒起源问题。特朗普在当地时间周四晚表示，他掌握的信息应能证实，新冠病毒来自武汉的病毒实验室，不过这位美国总统拒绝提供证据。美国情报机构则于此前表示，该病毒"并非人造或者经过基因改造"而产生，但表示不排除来自中国实验室的一场意外。

中国方面则否认新冠病毒来自武汉的实验室，表示既没有制造病毒，也没有发生意外泄漏病毒。

新冠病毒与环境：7个变化 空气质量改善 世界“停摆”之际，绝大部分工业活动的突然中止大幅降低了空气污染。卫星图片显示，全球二氧化碳浓度甚至明显回落。有害气体主要由机动车和工厂排放出来，是许多城市空气质量恶劣的原因之一。

新冠病毒与环境：7个变化 二氧化碳气体排放下降 二氧化碳污染也因COVID-19新冠肺炎危机而降低。经济活动减少，二氧化碳排放量也回落，——就像2008/09国际金融危机期间最后出现的那一次一样。据英国环境保护网站“碳简报”（Carbon Brief）提供的数据，仅在中国，因实施出行限制，二氧化碳排放量减少了约25%。不过，这一变化很可能只是暂时的。

新冠病毒与环境：7个变化 城市成了野生动物们的新世界 在我们人类自我限制的同时，一些动物种类则利用了由此出现的活动空间。公路交通减少也意味着从冬眠中醒来的刺猬一类小动物被汽车压死的数量会减少。此刻，野鸭们或其它种类的动物会纳闷儿，人都去了哪儿啦。因公园里缺少了通常会有的面包屑，它们不得不自己去别的地方找吃的。

新冠病毒与环境：7个变化 全球野味交易挨批 自然保护人士希望，新冠病毒的爆发有助于遏止全球野生动物交易。该交易被认为要对一系列动物种类濒临灭绝的状态负责。新冠肺炎COVID-19的起源或许是武汉的一个“海鲜批发市场”，在那里，也买卖鲜活动物，是合法或非法野生动物交易的中转站。

新冠病毒与环境：7个变化 水道复又干净 意大利实施“禁足令”后，显示威尼斯运河水晶般清澈的图片传向了全世界：河水碧蓝，不再是通常的那种混沌状。由于邮轮目前不能出航，大洋上，噪声减少，鲸鱼等海洋动物受到的压力降低，可以更安逸地游弋。

新冠病毒与环境：7个变化 塑料垃圾增加 然而，并不只有好消息。瘟疫大流行带来的一大副作用是，一次性塑料制品——从一次性手套等医用品到塑料包装——数量猛增。此时此刻，人们更青睐包装食品。即使是提供外带服务的咖啡店也不再接受顾客的多次性杯子，以阻止病毒传播。

新冠病毒与环境：7个变化 气候危机被忽视——暂时如此 自新冠病毒危机成为头号标题以来，气候危机被挤到了一边。而这并不能使它的危机性有所减轻。尽管第26届联合国气候变化大会推延至2021年举行，专家们警告不能延缓作出有关气候保护的重要决定。虽然自瘟疫大流行以来温室气体排放回落，但它很可能不会产生长期影响。 作者: Ineke Mules



王凡/石涛（法新社等）