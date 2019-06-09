 WHO警告：小心约会软件 每天百万人染性病 | 科技环境 | DW | 09.06.2019

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科技环境

WHO警告：小心约会软件 每天百万人染性病

世界卫生组织（WHO）警告说，全世界每天超过100万人染上性病。在一份最新报告中，该组织说应该给“约会软件时代”一个“叫醒电话”。

Neisseria gonorrhoeae bacteria illustration Neisseria gonorrhoeae bacteria computer illustration (imago/Science Photo Library)

淋病奈瑟氏菌

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德国政府警告，随着网络交友平台盛行，性传播疾病有增加的趋势。此外，特定毒品也加速性病传播。 (21.04.2016)

衣原体感染？这也是性病？不会发生在我身上吧？如果有这些疑问，就请阅读此文：官方推测，德国每年有25万至30万人发生衣原体感染，很多人根本没有察觉。 (03.09.2018)

来过欧洲的人都知道，这里的公共厕所里很少能见到蹲式马桶。人们不禁要问，公用坐便器会传染疾病吗？特别是对于女生而言？ (03.07.2016)

许多人以为，一度造成大规模感染的梅毒在德国已获控制。但最新报告显示，近年德国感染梅毒的案例有不断增加的趋势，大城市柏林和汉堡的确诊病例更远高于其它城市。 (20.12.2015)

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）报告说，全球在对抗性传播疾病（STDs）方面缺乏进展，并警告说，约会应用软件使用量增加更让人们疏忽大意。

全球每天有超过100万人患上性传播疾病（STD）或者性传播感染（STI），其中最令人担忧的是衣原体、淋病、滴虫病和梅毒。

世卫组织周四（6月7日）发布的一份报告说， "平均而言，全球25人中大约有1人感染至少一种性病病菌。"

"性传播感染无处不在"

世卫组织人类生殖健康官员特奥多拉·维（Teodora Wi）表示，约会软件让性行为变得越来越容易，而人们在自我保护方面却更加疏忽大意。

特奥多拉·维说，人们的过度自信与易于获得治疗有关，这导致对艾滋病病毒（HIV）的关注减少，安全套使用率降低，其他性传播疾病也因此增加。

"性传播感染无处不在，比我们想象的要普遍得多。"

世卫组织的报告基于2016年全球最新数据采集。该报告显示，2016年全球15岁至49岁的人中约有1.27亿人感染上衣原体、8700万人患上淋病以及630万人感染梅毒。此外，约1.56亿人感染由寄生虫引起的滴虫性阴道炎（trich）。这些数字超过世卫组织此前全球感染率5％的估计值。

张平 /苗子（路透社、德新社、法新社）

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