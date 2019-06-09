WHO警告：小心约会软件 每天百万人染性病

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）报告说，全球在对抗性传播疾病（STDs）方面缺乏进展，并警告说，约会应用软件使用量增加更让人们疏忽大意。

全球每天有超过100万人患上性传播疾病（STD）或者性传播感染（STI），其中最令人担忧的是衣原体、淋病、滴虫病和梅毒。

世卫组织周四（6月7日）发布的一份报告说， "平均而言，全球25人中大约有1人感染至少一种性病病菌。"

"性传播感染无处不在"

世卫组织人类生殖健康官员特奥多拉·维（Teodora Wi）表示，约会软件让性行为变得越来越容易，而人们在自我保护方面却更加疏忽大意。

特奥多拉·维说，人们的过度自信与易于获得治疗有关，这导致对艾滋病病毒（HIV）的关注减少，安全套使用率降低，其他性传播疾病也因此增加。

"性传播感染无处不在，比我们想象的要普遍得多。"

世卫组织的报告基于2016年全球最新数据采集。该报告显示，2016年全球15岁至49岁的人中约有1.27亿人感染上衣原体、8700万人患上淋病以及630万人感染梅毒。此外，约1.56亿人感染由寄生虫引起的滴虫性阴道炎（trich）。这些数字超过世卫组织此前全球感染率5％的估计值。

张平 /苗子（路透社、德新社、法新社）