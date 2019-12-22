 WHO：男性烟民数量首次停止增长 | 科技环境 | DW | 22.12.2019

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科技环境

WHO：男性烟民数量首次停止增长

世界卫生组织（WHO）最新发布的报告表明，使用烟草的成年男子和未成年男孩数量首次停止增长。与2000年相比，2018年使用烟草的人数减少了大约6亿。

Rauchen im Auto (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

好消息：男性烟民数量没有增加

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）周四（12月19日）发布的报告表明，自从该组织收集烟草使用数据以来，使用烟草的成年男子和未成年男孩数量首次停止增长。

这是全球反吸烟运动的标志性阶段。在此之前，吸烟率下降趋势大多来自女性吸烟者数量的减少。

世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说："多年来，我们目睹了使用具有致命危害的烟草制品的男性数量稳步增长。如今，男性烟草使用率第一次出现下降，这要归功于政府对烟草业的严格控制。"

世卫组织在报告中指出，各国政府为"挽救生命、保护健康、打击烟草"所做的努力显然有效。该组织表示将与各地官员密切合作，保持吸烟率的下降趋势。

Aschenbecher mit Zigarette (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

世卫组织报告称，与2000年相比，2018年使用烟草的人数减少了大约6亿。该组织预计，到2020年，烟草使用者将比2018年减少1000万；到2025年，将再减少2700万。

吸烟不仅会导致口腔癌、肺癌和呼吸道疾病，而且还是心血管疾病和中风的主要因素之一。在过去的几十年中，已有数千万人死于烟草。

世卫组织报告定义的烟草产品，除了香烟，还包括烟斗、雪茄、电子烟和无烟产品，例如咀嚼式烟草和比迪烟。

 

张平 /李鱼（路透社、德新社）

 

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