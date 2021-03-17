WHO新冠病毒溯源报告公布在即 中国释放信号

（德国之声中文网）中国-世卫组织联合专家组中方组长梁万年3月17日接受《环球时报》专访时表示，“应该说通过联合专家组的共同努力，双方此次形成了一些重要的共识，为全球溯源工作开了一个好头”。他列出的共识为：一是武汉疫情首例确诊患者的发病时间确定为12月8日，疾病监测、早期病例搜索等工作没有发现更早的新冠肺炎病例；二是华南海鲜市场在疫情的发生、发展过程中发挥了一定作用，在疫情的发现中扮演了重要的角色；三是病毒是自然起源，从自然宿主到中间宿主进而感染到人的经典途径仍具有最大可能性；四是冷链传播这一新型传播方式在疫情起源和传播过程中发挥着重要的作用；五是疫情因实验室泄漏而发生的可能性是极端不可能的。

世卫专家希望获得第一批病例的原始数据以确定传播时间和范围

不过，先前不断有报道指出，世卫赴华专家小组成员希望中国提供更多有关第一批病例的原始数据，以确认新冠病毒在12月武汉疫情爆发之前的传播情况。世卫组织食品安全和动物疾病专家、新冠病毒武汉溯源专家组组长安巴雷克(Peter Ben Embarek)2月14日在接受美国有线电视新闻网（CNN)采访时曾表示，世卫团队正在紧急寻求从武汉获得数十万份血液样本。他说，在武汉展开溯源工作期间，中国科学家向他们呈现了174起2019年12月在武汉及周边发现的冠病确诊病例。世卫团队对这些不完整的冠病基因样本进行了检查，发现在中国2019年12月的冠病样本中，已出现13种冠病病毒基因序列，即冠病病毒当时已发展出13种病毒株。这些新发现可能表明，病毒在12月武汉疫情爆发之前可能已经传播了一段时间，但未被检测到。

世界卫生组织丹麦籍科学家彼得·本·安巴雷克（Peter Ben Enbarek）

世界卫生组织新冠溯源小组另一名成员、澳大利亚传染病学家德怀尔（Dominic Dwyer）2月中旬也曾表示，专家组曾向中国索取新冠肺炎2019年12月在武汉爆发初期的174例原始病患数据，但遭到中方拒绝。这些数据本来可能帮助他们确定新冠病毒最初在中国开始传播的方式和时间。德怀尔说，174个早期病例中有半数人曾经与最早爆发疫情的华南海鲜市场有接触，因此这些原始数据尤为重要， "所以我们坚持索取数据。为何对方不愿提供，我不能置评。是基于政治原因、时间因素或存在困难性……是否有其他不能取得数据的理由，我不知道。我们只能猜测。"

《华尔街日报》3月18日在题为“WHO新冠溯源调查如何在中国陷入困局？”的报道中指出，中方表示，1000多名中国专家自去年7月以来查阅了武汉200多家医疗机构的7.6万名患者的病历，选定了2019年10月、11月和12月初的92名住院患者，这些人的症状表明他们可能感染了新冠病毒。然而，没有一个人的抗体检测呈阳性。WHO专家组则指出，92例这个数字似乎太小了，在一个人口近6,000万的省份，本应检测更多的病例。专家组成员想知道选定这92例病例的标准是什么以及为什么中国当局在考察小组到达几周前才给这些前患者检测抗体。专家组还要求立即获得关于这7.6万名患者的经过匿名化处理的原始数据，认为可以用别的方式过滤相关数据，以便寻找1,000个潜在早期病例的蛛丝马迹。但是，专家组成员说，中方没有答应这一要求。

美国政府推荐专家未入选

《华尔街日报》3月18日的报道还披露，WHO去年8月17日征召专家加入新冠病毒溯源国际考察团，美国卫生与公众服务部通过国务院向WHO提供了三名候选人的名单。这三名候选人分别是一位病毒学家、一位资深兽医、以及一位领导全球卫生安全项目的流行病学家。但华盛顿推荐的这些专家都没有入选。

《华尔街日报》指出，入选的来自美国的科学家达萨克(Peter Daszak)是一位动物学家，也是纽约非营利组织生态健康联盟(EcoHealth Alliance)的主席。他有在动物身上寻找新型人类病毒起源的经验，曾与中国的研究人员合作过16年。生态健康联盟过去几年曾向武汉病毒研究所提供资金，作为美国国立卫生研究院(U.S. National Institutes of Health)拨款的一部分。达萨克曾公开否定新冠病毒可能来自实验室的可能性。

举手表决

《华尔街日报》还透露，“为了缩小结论范围，专家组2月8日组织了一次举手表决。”表决侧重于四个主要问题：病毒是否从动物宿主直接传染给了人类？病毒是通过一些中间动物宿主传播的吗？病毒是通过食品、尤其是冷冻食品的供应链传播的吗？病毒是来自实验室吗? 专家组成员被要求在“极不可能”、“不大可能”、“可能”、“很可能”和“非常可能”五个等级中进行选择并在投票前提出对每个选项的支持和反对意见。认为实验室泄漏假设“极不可能”的决定获得了专家组一致同意。达萨克称，“我等其他人都发表意见后才表达了我的看法，因为我与武汉这个实验室的工作关系存在一些敏感性。”新冠病毒武汉溯源专家组组安巴雷克第二天的新闻发布会上宣布了这些结果。他说，最有可能的假设是，新冠病毒从最初的动物宿主、比如蝙蝠传播到另一种动物，然后再传播到人类。该团队将把未来的研究重点放在这一假设上。他还表示，按优先级排序来看，接下来该团队还将研究新冠病毒通过食物链、特别是冷冻食品传播的假设。

《华尔街日报》还写道，专家组2月3日走访了武汉病毒研究所。“达萨克说，他在访问过程中询问武汉病毒研究所的研究人员，为什么该研究所之前公开发布的一个病毒数据库被从线上撤下，石正丽博士回应说，在遭到大约3,000次黑客攻击之后，该研究所不得不将这个数据库撤下。该数据库是一份Excel电子表格。”

武汉病毒研究所研究员石正丽

联合专家组中方组长梁万年在接受《环球时报》采访时还表示，“专家组一致认为，关于实验室事件引发病毒这种假说是极为不可能的，所以在未来溯源相关工作中，不会就这方面开展工作，除非有新的证据证明这种情况有可能出现，可能会再次提出。”

《华尔街日报》文章指出，该报通过调查发现了有关该专家组人员构成和制约因素的新细节。“这些细节可揭示该专家组进行彻底、公正调查的权力有多微小，并让人对其调查结果似乎提供的明确答案产生疑问。”

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乐然/叶宣（华尔街日报、环球时报、路透社）

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