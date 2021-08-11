WHO报告：埃博拉抗疫人员对刚果女性“性剥削”

（德国之声中文网）世卫组织（WHO）周二（9月28日）公布了独立调查委员会的最终报告。报告涉及2018年到2020年间该组织的援助人员在刚果民主共和国爆发埃博拉疫情期间受到的性侵指控。调查人员记录了超过80起性侵个案，受指控的包括20名世卫组织工作人员。

2020年10月，"新人道"（The New Humanitarian）组织和汤臣路透基金会（Thomson Reuters Foundation）发布调查报告，披露至少有30名刚果女性指控世卫组织的男性工作人员对她们进行性剥削和虐待。

受到指控是不仅是世卫组织，还有联合国儿童基金会（UNICEF）、国际移民组织(IOM)，以及乐施会（Oxfam）、医生无国界（MSF）、世界展望会（World Vision）、国际医疗行动联盟（ALIMA）等非政府组织的工作人员。共有51名女性提出了性剥削指控。

"首先我要对受害者和幸存者说的是……我无比抱歉"，世卫组织总干事谭德赛在调查报告发布会上表示，"我的首要任务是不为犯罪者开脱，而是追究其责任。"世卫组织非洲地区主管穆迪（Matshidiso Moeti）称，该机构对调查的结果感到 "惭愧、震惊和痛心"。

报告没有披露被指控的共83名当事人的身份。他们中既有刚果公民，也有外国人。在21起个案中，调查人员可以肯定，作案人是埃博拉疫情期间WHO抗疫应对行动的雇员，包括医务和管理人员。

弱势无助的受害者

报告指出，大部分被控者是临时受雇于世卫组织的刚果当地工作人员。他们利用自己的职权胁迫女性进行性交易。独立调查委员会访问了数十名女性和十多名男性，他们称自己曾卖身换取工作机会或更高薪酬。另有9名女性称受到强奸，29人非自愿怀孕。

一名受害者对德国之声表示，"其中就有一个……外国人。如果你对他就范，就能马上得到一份工作"。她说，自己一开始是埃博拉治疗中心的卫生员，一个月后就被提升为医疗站主管。

同时有人报道，在拒绝性交易后被解雇。

这份长度为35页的报告描述了受害者所承受的创伤，并突出了在应对最近一次埃博拉疫情的过程中"性剥削和性虐待事件的规模"。报告还指出，受害者"在遭遇如此凌辱的经历之后，没有获得应有的支持和帮助"。

报告指出，国际组织的工作存在"明显的结构性缺陷"，对发生性剥削和性虐待的风险准备应对不足，受害者得到的印象是，作案人不会从其雇主那里受到任何惩罚。

（美联社、法新社）

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