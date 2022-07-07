WHO将猴痘疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天（7月23日）在日内瓦指出，世卫组织当前对猴痘疫情的评估是，仅在欧洲地区属于高风险，此外在全球及其他所有地区的风险属中等。

根据世卫组织统计的数据，目前全球已有75个国家和地区报告了1.6万多例猴痘确诊病例和5例死亡病例。德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，截至7月22日，德国已经发现约2300例猴痘病例。

谭德塞表示，尽管他宣布猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”，但就目前而言，猴痘疫情主要集中在男男性行为者，特别是有多个性伙伴的男性中暴发。

他指出，所有国家对于特定人群采取有效措施保护他们的“健康、人权和尊严”十分重要。

谭德塞还强调，（对特定群体）进行污名化和歧视的做法可能和任何病毒一样危险。

联合国艾滋病规划署代理副执行主任马修·卡瓦纳（Matthew Kavanagh）5月也曾表示，经验表明，污名化的言论可能会使基于证据的应对措施失效，因为这些言论会引发恐惧循环，迫使人们远离医疗服务，阻碍诊断病例的努力，并鼓励无效的惩罚性措施。

几天前的7月21日，世卫组织第二次召集《国际卫生条例》突发事件委员会会议，就多国猴痘疫情对公共卫生造成的影响重新进行评估。专家们强调，目前尚未充分掌握现有疫情的传播方式。

猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病，病人症状与过去在天花病人身上所观察到的相似，但临床严重程度较轻。随着在1980年消灭了天花和随后停止接种天花疫苗，猴痘成为最严重的正痘病毒。在本轮疫情暴发前，猴痘病例在非洲中部和西部地区热带雨林散发。

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