WHO将向低收入国家提供低价快速检测剂

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）表示，未来六个月内将向中低收入国家提供1.2亿个抗原快速检测试剂。WHO总干事谭德塞指出，快速检测试剂制造商美国雅培集团（Abbot）和韩国SD Biosensor已与盖茨基金会达成协议，在"全球倡议"的框架下生产试剂。世卫、欧委会、盖茨基金会和法国政府在今年3月主导建立"全球倡议"，伙伴组织包括非洲疾病预防控制中心（Africa CSC）、克林顿基金会（CHAI）、全球创新诊断基金会（FIND）、全球基金以及国际药品采购机制（Unitaid）。

根据协议，制造公司将把20%的产量提供给中低收入国家，80%则留给其他国家。如此一来，富裕国家也能从两家制造公司购入充足试剂。例如德国已经预订了2000万组抗原快速检测试剂。

快速筛检打破传播链

谭德塞称，抗原快速检测试剂能在15至30分钟内筛检出是否感染新冠病毒。此外，每份试剂只要价5美元，价格相当低廉，预计试剂价格还会进一步下降。

印度已开始采用抗原快速检测试剂以减缓病毒传播速度

"高质量的快速试剂能找出病毒所在，这是快速搜寻并隔离接触者，进而打破病毒传播链的关键。这些试剂是政府的重要手段，以重新启动经济，挽救生命和生计。"谭德塞如是说。

全球创新诊断基金会主席博姆（Catharina Boehme）对于此次的合作感到振奋："我们终于可以借此展示出，当全世界以及领先全球的卫生合作伙伴共同追求一个目标时，可以达到什么样的成果。"

抗原快速检测试剂

基本上，目前有三种针对新冠病毒的筛检方式，分别是通过抗原、抗体或聚合酶链式反应(PCR)进行检测。

抗原快速检测试剂与PCR检测不同，不会检测出病毒的遗传物质，只会测出病毒表面特定的蛋白。试剂的外观与验孕棒相似，目前仍无法在药房中取得，只能由医疗人员进行测试。试剂通过鼻腔获得检体，当试剂的小窗口呈现两条蓝线时，代表检测呈阳性。医疗人员可以在15分钟内得知受测者是否感染新冠病毒，必要时采取隔离措施。

抗原快速试剂的优点是无需将样本送往实验室检查，随时随地都能快速测试。如此或将能拯救大量生命，减缓新冠病毒在贫困国家中的传播速度。

如此一来便能针对卫生人员进行大规模测试。目前在低收入国家中，卫生人员的感染与死亡率相对较高。最终抗原快速试剂或许能普及至学校、工作场所、安养机构等设施中。

但许多抗原快速试剂远不如实验室的PCR检测可靠。部分处于感染初期阶段的患者筛检并不会呈阳性。

尽管如此，越来越多医疗人员支持大规模进行抗原测试，原因是这样能在患者出现症状前及早筛检出感染者。而且，当患者体内的病毒数量增高时，抗原检测的效果特别好，这也正是"超级传播者"感染力最强的时期。

不够可靠？

目前全球各地已有数百种不同的快速试剂 可供购买，但部分试剂并不可靠。今年三月，西班牙将两批未经许可的中国生产商制造的快速检测试剂退货，因为测试的准确率过低。

欧洲疾病预防控制中心（ECDC）指出，虽然许多试剂获得正式批准而且印上欧洲合格认证标签，但几乎没有临床实验证明其医学效用。

世卫组织将向低收入国家提供的1.2亿抗原快速试剂是目前唯一符合世卫所有规范的试剂。韩国的SD BioSensor以及美国雅培集团因此得以取得世卫的紧急审批。

生产商表示，试剂的准确度将高达97%，前提是必须满足最佳测试条件。在现实条件下，试剂的敏感度介于80%到90%之间，这也意味试剂无法筛检出约20%的感染者，甚至给受测者身体健康的错觉，导致进一步的病毒传播。

替代方案更可靠？

若想要大规模进行快速简单而且价格低廉的新冠病毒筛检，抗原快速检测试剂是一个好选择。但实验室的PCR检测无疑是更为可靠。

PCR检测能筛检出冠状病毒的遗传物质。检测方式是将棉花棒深入病患咽喉肿采集唾液，通过多个步骤将样本中遗传物质的特定部分（例如基因）扩增，最后通过琼脂糖凝胶电泳分析确定样本中是否含有疑似病毒的基因。PCR检测非常准确，但只能在专业实验室中进行。

酶联免疫吸附测定(Elisa)如今也能进行快速测试，但目前这种抗体检测主要被用于实验室的科研工作。这种测试能筛检受测者血液中的抗体，而抗体的存在意味着身体已经感染过病毒并做出免疫反应。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。