WHO将加沙地带最大医院称作“死亡地带”

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）的工作人员对位于加沙地带规模最大的希法医院（Al-Schifa）进行了一个小时的访问之后对外通报表示，尽管医院已经展开了大规模疏散，但是医院内的情况依旧十分糟糕。WHO的工作人员甚至将希法医院称为“死亡地带”，医院内的情况“令人绝望”。

世卫组织及其伙伴组织迅速制定了立即从希法医院疏散剩余病人、工作人员及其家属的计划。世卫组织表示，医院内缺乏水、电、药品、医疗设备和食品。

根据世卫组织掌握的信息，目前仍有291名病人和25名医务人员停留在希法医院。其中包括32名危重婴幼儿、22名透析患者和两名重症监护病人。

世界卫生组织的调查团队在医院入口处发现了一个乱葬坑，大约有80多具尸体被草草掩埋。医院门口有交战过的痕迹。医院的走廊和院内堆满了医疗废弃物和其它垃圾，这增加了感染的风险。

世卫组织方面还表示，未来几天将派出几个救援团，将剩余的病人转送至加沙地带的纳赛尔医院（Nasser hospital）和欧洲医院。不过这两家医院目前也已经不堪重负。

以色列军队连日来一直在希法医院的院内搜查。以军怀疑恐怖组织哈马斯的指挥中心就设在这座庞大的建筑群下面。昨天（11月18日），数百人徒步向南离开了希法医院。

在以色列军队周三抵达希法医院前，医院内约有2300名患者、受伤人员和流离失所者。

加沙即将崩溃的医院

以色列军队在加沙地带的行动，特别是对希法医院的进攻，引发了国际社会的批评。 在与以色列总理内塔尼亚胡电话通话时，德国总理肖尔茨表示支持在加沙地带实施“人道主义停火”，以便更好地保护平民。

内塔尼亚胡随后阐述了“以色列保护平民的努力”，并指出这些努力持续“遭到哈马斯的阻止和破坏”。

10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，全副武装的恐怖分子通过海陆空多种途径登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。

作为对哈马斯袭击的回应，以色列对加沙地带的目标发动了大规模袭击，地面部队目前也已进入该地区。哈马斯方面声称，自袭击开始以来巴勒斯坦领土上已有约12300人丧生。但这一数据缺少独立机构的核实。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



（法新社等）

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