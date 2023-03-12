WHO宣布结束新冠紧急状态

（德国之声中文网）世界卫生组织周五（5月5日）宣布，2019新型冠状病毒疫情不再是全球公共卫生紧急事件。该组织表示，这是朝新冠疫情终结迈出的重要一步。新冠疫情迄今造成世界各地超过690万人死亡，并扰乱全球秩序。

世界卫生组织总干事谭德赛周五表示："昨天，突发事件委员会举行了第15次会议，并建议我宣布这一国际关注的紧急状态终结。我接受了这一建议。因此，我怀着极大的希望，宣布Covid-19作为全球公共卫生紧急状态结束。"

世界卫生组织突发事件委员会在2020年1月30日宣布2019新型冠状病毒为国际关注的突发公共卫生事件，旨在让国际注意力集中在这一疫情构成的威胁上，并加强疫苗和治疗方面的合作。

解除新冠紧急状态是全球在上述领域取得进展的一个标志。但世界卫生组织强调，即使它不再是紧急状态，Covid-19将继续存在。

根据世界卫生组织截至4月24日的统计数据，新冠疫情的死亡率已经从2021年1月每周超过10万人的高峰，放缓到如今一周仅超过3500人。

然而，谭德赛表示，这并不意味着新冠病毒已经不是全球健康威胁。

需要指出的是，世卫组织并不能宣布"新冠疫情大流行"的开始或结束，因为该组织的术语中并不包括"大流行"(Pandemic)。

去年，美国总统拜登表示大流行已经过去。其他多个国家也已相继解除对新冠疫情的紧急状态，这也意味着将停止支付疫苗等相关费用。

(路透社）

关于mRNA技术，你应该了解的内容

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。