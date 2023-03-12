 WHO宣布结束新冠紧急状态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

WHO宣布结束新冠紧急状态

世界卫生组织周五宣布，2019新型冠状病毒疫情不再是全球公共卫生紧急事件。新冠疫情迄今造成世界各地超过690万人死亡，并扰乱全球秩序。

Tedros Adhanom Ghebreyesus | WHO Generaldirektor

（德国之声中文网）世界卫生组织周五（5月5日）宣布，2019新型冠状病毒疫情不再是全球公共卫生紧急事件。该组织表示，这是朝新冠疫情终结迈出的重要一步。新冠疫情迄今造成世界各地超过690万人死亡，并扰乱全球秩序。

世界卫生组织总干事谭德赛周五表示："昨天，突发事件委员会举行了第15次会议，并建议我宣布这一国际关注的紧急状态终结。我接受了这一建议。因此，我怀着极大的希望，宣布Covid-19作为全球公共卫生紧急状态结束。"

世界卫生组织突发事件委员会在2020年1月30日宣布2019新型冠状病毒为国际关注的突发公共卫生事件，旨在让国际注意力集中在这一疫情构成的威胁上，并加强疫苗和治疗方面的合作。

解除新冠紧急状态是全球在上述领域取得进展的一个标志。但世界卫生组织强调，即使它不再是紧急状态，Covid-19将继续存在。

根据世界卫生组织截至4月24日的统计数据，新冠疫情的死亡率已经从2021年1月每周超过10万人的高峰，放缓到如今一周仅超过3500人。

然而，谭德赛表示，这并不意味着新冠病毒已经不是全球健康威胁。

需要指出的是，世卫组织并不能宣布"新冠疫情大流行"的开始或结束，因为该组织的术语中并不包括"大流行"(Pandemic)。

去年，美国总统拜登表示大流行已经过去。其他多个国家也已相继解除对新冠疫情的紧急状态，这也意味着将停止支付疫苗等相关费用。

(路透社）

关于mRNA技术，你应该了解的内容

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

世卫调整新冠接种建议 中低风险者无需第二剂加强针

隶属于世卫的免疫战略咨询专家组建议，目前仅有高风险人群需要进行额外的加强接种，第二剂加强针对于中低风险者虽然没有坏处，但也几乎没什么帮助。

打新冠疫苗落下重疾，在德国到底有多少？

被认为安全有效的新冠疫苗也有副作用。在极少数人身上，不良反应造成了长期、严重的健康问题。德国迄今有六千多人因此向政府申请残疾抚恤金。

疫苗损害难界定 首起案件将开庭

德国针对新冠疫苗的首个民事诉讼案将于4月底在法兰克福开庭。被起诉的是Biontech生物技术公司。女性原告称，接种新冠疫苗导致她心脏受损。原告的辩护律师称，其当事人本人也在医疗行业就职，但希望保持匿名。

相关内容

14/12/2022 WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus looks on during a press conference at the World Health Organization's headquarters in Geneva, on December 14, 2022. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

谭德塞：新冠溯源是道义责任 12.03.2023

三年前，世界卫生组织（WHO）正式宣布新冠疫情为“大流行”，该组织总干事在社交媒体上发文强调，追溯疫情源头既是科学上必须完成的任务，也是面对死于新冠的人们的道义责任。

ARCHIV - 03.07.2020, Schweiz, Genf: Michael Ryan (r-l), Exekutivdirektor des WHO-Programms für gesundheitliche Notfälle, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), und Maria van Kerkhove, Technische Leiterin des WHO-Programms für gesundheitliche Notfälle, nehmen an einer Pressekonferenz im WHO-Hauptsitz teil, die von der Genfer Vereinigung der Korrespondenten der Vereinten Nationen (ACANU) organisiert wurde. Die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vollzogen. Foto: Fabrice Coffrini/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

世卫要求中国分享全部数据证实新冠病毒源于自然 07.04.2023

在今年3月有新线索显示新冠病毒起源于自然界之后，世卫组织要求中国提供全部有关信息，不然，所有对新冠病毒源头的猜测都会继续下去。

FILE - In this file photo dated Sunday, Jan. 31, 2021, a convoy of vehicles carrying the World Health Organization team enters the interior of the Huanan Seafood Market on the third day of field visit in Wuhan in central China. In a commentary published Wednesday Aug. 25, 2021, the international scientists dispatched to China by the World Health Organization to look for the origins of the coronavirus say the search has â€œstalledâ€ and warn the window is closing to conduct critical studies that could provide clues on how the virus first infected people.(AP Photo/Ng Han Guan, FILE)

新冠溯源研究又有新发现 18.03.2023

一组国际科学家最新通过分析中方提供的信息发现，新冠病毒更有可能是起源于动物而不是实验室。世界卫生组织指出新冠溯源仍未有答案，称中方在国际病毒信息库短暂上传了相关信息后又将其删除。

广告

媒体看中国

Weltspiegel 10.03.2021 | China | Tagungsende des CPPCC in Peking

德语媒体："非官方使命"--中国"海外警察站"

《南德意志报》报道称，数月来，德国政府要求中国关闭其"海外警察站"。中方否认相关机构是“警察站”。《法兰克福汇报》报道称，大众希望在中国建立一个自给自足的系统。