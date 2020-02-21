WHO：全球防控机会“正在缩小” 专家组前往武汉

(德国之声中文网) 根据中国国家卫健委的最新数据，截至2月21日24时，中国大陆累计确诊病例已达76288例，较前一日新增397例；死亡病例则增加了109例，总数已达2345例。从趋势上看，新增病例数量继续放缓，但是病死率也随之上升。卫健委发言人强调，湖北省内的医疗救治力量不断加强，因此现存确诊病例存量"正在加速消化"。此前一天，武汉市的新增治愈病例数就首次大于了新增确诊病例。

不过，在湖北神农架林区，也传出了超长潜伏期感染者的消息。神农架林区新冠肺炎防控指挥部通报称，一名2月19日开始发病的70岁患者，上一次与其他人员密切接触是在1月24日，此后一直同子女生活在一起，后者身体均无异常，核算检测也呈阴性。负责治疗的医学专家指出，这名患者的潜伏期长达27天，属于较长潜伏期的典型病例。

中共中央警告"拐点尚未到来"

此外，广州市政府通报，钟南山科研团队从新冠肺炎患者的尿液样本中也分离出了新冠病毒，"对公共卫生安全防控有重要的警示和指导意义"。此前，该团队已经从感染者的呼吸道、粪便样本中分别分离出了新冠病毒。目前，相关课题组正在围绕病毒的致病机制和药物治疗靶点等开展研究。

中共中央政治局则在21日习近平主持的会议上强调，虽然全国新增确诊病例数和疑似病例数总体呈下降趋势，但是也要"清醒看到，全国疫情发展拐点尚未到来"。会议同时也指出，"要建立与疫情防控相适应的经济社会运行秩序，有序推动复工复产，使人流、物流、资金流有序转动起来，畅通经济社会循环。"并且呼吁"要从构建人类命运共同体高度，积极开展疫情防控国际合作。"

世卫专家组前往武汉

世界卫生组织的联合特派专家组也在周六前往疫情中心武汉市。此前，来自新加坡、俄罗斯、美国、日本、韩国、尼日利亚、德国的WHO专家组主要在北京、广东、四川三地展开考察，原定行程中并未包括武汉。世卫组织目前也没有说明专家组在武汉的工作重点。

鉴于疫情在中国境外快速蔓延，伊朗、黎巴嫩、以色列等中东国家也纷纷出现了疫情，世卫组织总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周五表示，遏制疫情全球扩散的"机会窗口"正在缩小。他指出，如果相关国家不能快速动员起防疫力量，"疫情就可以在任何方向上爆发"。谭德塞尤其担心中国境外出现了多起"没有明确流行病学接触史的病例"，呼吁全球各国"严肃对待"防疫工作。

大邱市以及周边地区已经被列为特别管区

韩国疫情进入"严重的新阶段"

韩国的病例数量仅在周五、周六两天，就激增了346例，累计已达到了433例。其中很大一部分都和大邱市的新天地教会有关。当地不少医护人员也在接诊过程中不慎被感染。

韩国卫生部副部长金刚立表示，目前有两名病患处于危重状态。他还指出，韩国的疫情已经进入了一个"严重的新阶段"。至于疫情是否能被遏制局限在大邱周边地区，金刚立表示"谨慎乐观"。

韩国迄今已经有两名新冠病毒感染者病逝，不少人担心，病死人数会继续上升。该国中央政府已经将疫情集中的大邱地区设为"特别管理区"，并且向当地调配病床、医疗设备、医护人员等资源。

卫生部副部长金刚立强调，除了大邱市以及环绕大邱的庆尚北道，韩国其他地区只是出现了零星病例。他呼吁加强边境管控，防止中国等其他国家的感染者入境韩国。

韩国军队内也已经出现了三起病例，涵盖了海、陆、空三军。韩国国防部因此还隔离了80余名密切接触者。在大邱的一座美军营地也采取了自我隔离措施。

日本检疫工作继续挨批

而在日本，确诊病例总数也已经达到了755例，不过其中634例都是发生在"钻石公主号"游轮上，日本本土的确诊病患数量目前为120余例。

"钻石公主号"上的旅客虽然大部分已经下船，但是该船此前的隔离检疫工作继续受到批评。多家日本媒体周六报道称，至少有90名日本厚生劳动省等部门的工作人员曾上船参与处理疫情，其中4人后来被确诊感染病毒。其余大多数人并未进行病毒检测，结束任务后就直接返回东京正常上班。日本厚生劳动省回应称，已经回归工作岗位的职员还未确认有感染情况，"对于职员来说，如果发热和呼吸系统有症状，将进行病毒检查。对于今后是否重新检查以及检查方式等问题，则无法进行评论"。

而已经度过14天"隔离期"、被允许下船的旅客中，也出现了几名确诊病例：2名澳大利亚人、1名以色列人在归国途中被确诊感染了病毒。

文山/王凡/(综合报道)