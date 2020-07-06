 WHO先遣小组已赴中国调查新冠病毒起源 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

WHO先遣小组已赴中国调查新冠病毒起源

世卫组织派出的两位专家将与中国专家合作确定调查范围和日程。中国外交部发言人赵立坚谴责美国"热衷于甩锅抹黑"。

Symbolbild WHO Logo (Reuters/D. Balibouse)

DW.COM

北京在50多天没有本土病例之后，再度爆发新冠疫情，从6月初至今已经累积超过100例确诊病例， 其中许多都与新发地批发市场有关。此事引发世界卫生组织高度关注，告诫暂时控制住疫情的国家切勿放松警戒。 (16.06.2020)

随着美国对世卫组织（WHO）批评的升级，该组织成员国周二（5月19日）达成一致，同意就这一联合国机构对新冠疫情的应对措施进行独立调查。 (19.05.2020)

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）发言人周五（7月10日）公布，该机构派出的先遣小组已前往中国组织调查新冠病毒的起源。

世卫组织派出的两位专家，一位是动物学专家，另一位是流行病学专家。他们将与中国专家合作确定调查范围和日程。

世卫组织发言人哈里斯（Margaret Harris）在联合国简报会上说： "他们动身了，已经起飞了。他们是先遣小组，前往确定调查范围。

哈里斯周四在回顾新冠疫情全球应对情况时说，世卫组织不会插手这次独立调查。"从现在开始，世卫组织完全放手。"

世卫组织的这次使命具有政治敏感性。美国作为联合国机构的主要资助国，指责世卫组织未能正确处理疫情，并且偏袒中国，宣布退出该组织。

在周五的记者会上，中国外交部发言人赵立坚说，"中国率先邀请世卫组织派专家共同讨论科学溯源问题"，"反观美国……不仅宣布退出世卫组织，还将抗疫问题政治化，热衷于甩锅抹黑"。

在5月举行的世界卫生大会上，超过120个国家要求调查疫情的起源。中国坚持要世卫组织主持调查，并且等到疫情得到控制之后才开始进行。目前，美国、巴西和印度的感染人数仍在上升。

世卫组织上一次赴中国考察的时间是2月份，专家组负责人是来自加拿大的医生艾尔沃德（Bruce Aylward），他赞扬了中国抗疫措施和信息共享。随后，加拿大和美国官员批评他对中国网开一面。

WHO-Chef Tedros Adhanom trifft Chinas Präsidenten Xi jinping (Getty Images/Afp/N. Hatta)

1月28日，世卫组织总干事谭德赛访问北京，与中国国家主席习近平会晤


根据美联社调查报道， 世卫组织的内部会议录音显示，该机构专家们对中国提供的疫情资讯滞后而且严重不足非常不满。他们抱怨中国推迟一周以上才发布三家政府实验室完全破解的病毒基因序列。

世卫组织高层官员私下抱怨，在1月6日开始的那关键的一周里，中国没有分享足够的数据，用来评估病毒是否能在人际间有效传播，以及对世界其他地方带来何种风险。
  
张平/达扬（路透社、美联社）

相关音频视频

台湾问题有多敏感？世卫干事挂电话  

相关内容

Tourismusstart in Mecklenburg-Vorpommern | Harry Glawe (CDU

新冠病毒要让口罩戴到何时？ 06.07.2020

在德国是否不久便可以不戴口罩进入超市？梅克伦堡-前波莫瑞州经济和卫生事务部部长的一个建议引发了一场新的辩论。

China Hongkong Coronavirus Kind mit Mundschutz

港爆第三波疫情  数天新增约40病例 09.07.2020

香港忙于应付国安法之际，新冠疫情在当地死灰复燃，多区学校丶老人院和屋邨都有病例，但当中很多病例源头不明，专家预料确诊数字将以倍数激增，促港府收紧转机检疫措施及「限聚令」。

USA Maryland, Ocean City | Coronavirus | Mia Mason, Demokratin

全球新冠确诊破1200万 联合国：也门孩童恐营养不良 09.07.2020

全球的新冠确诊人数於周三突破1200万人，而路透社的数据统计显示，在过去39天，全球新增了600万起新冠确诊案例。除了美国新冠确诊案例突破300万之外，联合国也警告新冠疫情可能迫使也门超过240万名儿童面临营养不良的情况。

广告

媒体看中国

Hongkong Eröffnung Nationales Sicherheitsbüro (picture-alliance/AP Photo/Hong Kong Government Information Services)

德语媒体：中共是骗子 美国是希望

《商报》警告欧洲经济界，中共既然可以破坏当年香港自治之承诺，就也可以破坏在开展经济合作时的承诺。《世界报》则认为，尽管特朗普总统毫无原则、破坏了美国的人权捍卫者形象，可是在香港自由权利丧失、威权主义崛起时，美国政界依然有人站出来捍卫价值观。  