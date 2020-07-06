WHO先遣小组已赴中国调查新冠病毒起源

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）发言人周五（7月10日）公布，该机构派出的先遣小组已前往中国组织调查新冠病毒的起源。

世卫组织派出的两位专家，一位是动物学专家，另一位是流行病学专家。他们将与中国专家合作确定调查范围和日程。

世卫组织发言人哈里斯（Margaret Harris）在联合国简报会上说： "他们动身了，已经起飞了。他们是先遣小组，前往确定调查范围。

哈里斯周四在回顾新冠疫情全球应对情况时说，世卫组织不会插手这次独立调查。"从现在开始，世卫组织完全放手。"

世卫组织的这次使命具有政治敏感性。美国作为联合国机构的主要资助国，指责世卫组织未能正确处理疫情，并且偏袒中国，宣布退出该组织。

在周五的记者会上，中国外交部发言人赵立坚说，"中国率先邀请世卫组织派专家共同讨论科学溯源问题"，"反观美国……不仅宣布退出世卫组织，还将抗疫问题政治化，热衷于甩锅抹黑"。

在5月举行的世界卫生大会上，超过120个国家要求调查疫情的起源。中国坚持要世卫组织主持调查，并且等到疫情得到控制之后才开始进行。目前，美国、巴西和印度的感染人数仍在上升。

世卫组织上一次赴中国考察的时间是2月份，专家组负责人是来自加拿大的医生艾尔沃德（Bruce Aylward），他赞扬了中国抗疫措施和信息共享。随后，加拿大和美国官员批评他对中国网开一面。



根据美联社调查报道， 世卫组织的内部会议录音显示，该机构专家们对中国提供的疫情资讯滞后而且严重不足非常不满。他们抱怨中国推迟一周以上才发布三家政府实验室完全破解的病毒基因序列。

世卫组织高层官员私下抱怨，在1月6日开始的那关键的一周里，中国没有分享足够的数据，用来评估病毒是否能在人际间有效传播，以及对世界其他地方带来何种风险。



张平/达扬（路透社、美联社）