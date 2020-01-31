WHO：与谷歌合作确保新冠病毒信息可靠

世卫组织（WHO）正在与谷歌合作，确保人们在搜索新型冠状病毒时，首先获得从该组织发出的专业可靠信息。
（德国之声中文网）本周一（2月3日），世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世卫执行委员会会议的开幕式上说，社交媒体包括Twitter、Facebook、腾讯和抖音都已经采取措施，阻止有关新型冠状病毒的错误信息和谣言的传播。该病毒于去年12月在中国武汉市爆发，现已扩散到其他23个国家。
谭德塞说，"为此，我们与谷歌合作，确保人们在搜索有关新冠病毒的信息时，能让WHO的信息出现在搜索结果的首位。"
谭德塞最近访问了中国，和习近平面谈疫情。在周一的发言过程中，他几次停下来咳嗽，清嗓子，并喝水。他开玩笑说："别担心，这不是新冠病毒。"引起一阵笑声。
自疫情爆发以来，许多关于该病毒的错误信息和恶作剧在网络传播，其中包括该病毒为实验室制造的阴谋论、已经制造出疫苗、夸大感染和死亡人数以及吹嘘疗效等。
世卫组织在周日表示，疫情爆发和应对措施总是伴随着信息量过大并且良莠混杂的情况，导致有需要的人们难以找到可靠的资源和指导。
世卫组织发表的报告称，它正与联合国卫生机构一起，每天24小时不间断地跟踪信息，找出那些对公共健康有潜在危害的内容，例如错误的预防措施或治疗方法。
报告说，这些讹传将会被有理有据的信息驳倒。世卫组织正在为中国及其他地区提供这样的信息。
谭德塞重申了他上周的决定，将新冠病毒的爆发列为全球紧急公共卫生事件，称其在人和人之间的传染有所增加，担心它对防疫系统薄弱的发展中国家产生重大影响。
截至周一早上，新型冠状病毒感染者超过17,300人，其中包括中国的17,238例确诊感染和361例死亡。在中国境外，有来自23个国家的151例确诊感染，菲律宾有1例死亡。
谭德塞说，新型冠状病毒和此前埃博拉病毒的爆发，显示了现有应急系统的缺失，称其过于严格，过于简单化，不符合实际需求。"我们有绿灯，有红灯，但没有中间状态的警示。" 谭德塞说，世卫组织正在考虑设置"中等级警报"。
世卫组织执行委员会将召开为期六天的会议，并计划在本周二举行有关新型冠状病毒的特别专业研讨会。
张平/ 达扬（美联社）
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