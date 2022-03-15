 WhatsApp在俄罗斯首次因违禁内容被罚款 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2023

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时政风云

WhatsApp在俄罗斯首次因违禁内容被罚款

俄罗斯法院分别以未删除违禁药物内容和乌克兰战争信息而对WhatsApp和维基百科开出罚款。维基媒体此前曾表示，俄罗斯当局不满的信息来源良好，符合维基百科标准。

不删除，就罚！

不删除，就罚！

（德国之声中文网）周四（6月1日），俄罗斯一家法院以未删除违禁内容而对通讯服务平台WhatsApp处以300万卢布（约37,080 美元）的罚款，这是WhatsApp在俄罗斯首次以该项违法行为为名而被罚款。

WhatsApp的母公司Meta去年被莫斯科列为"极端主义"组织，但这款在俄罗斯广受欢迎的即时通讯应用此前并未因未能删除违禁信息而遭受处罚。

Meta公司提供的其他服务平台，如Facebook和Instagram--目前在俄罗斯已被禁用--已因违禁内容被罚款，Twitter 和谷歌公司的Alphabet也曾被罚款。

不过，WhatsApp此前曾因拒绝遵守俄罗斯数据法、没有将俄罗斯用户的数据存储在该国的服务器上而被罚款。

2021年8月，俄罗斯一家法院判决对推特(Twitter)罚款1,700万卢布(229,730美元)，对Facebook罚款1,500万卢布，对WhatsApp罚款400万卢布，理由是他们拒绝按照俄罗斯法律要求将用户数据本地化。

根据俄罗斯法律，个人数据的运营商必须确保使用位于俄罗斯境内的数据库记录、存储、更新、更改和检索俄罗斯国民的个人数据。

俄新社（RIA）报道说，本周四（6月1日）判决的罚款是由于WhatsApp拒绝删除有关药物Lyrica的信息，该药物在俄罗斯被禁止销售和制造。

俄罗斯法院还对拥有维基百科的维基媒体基金会处以300万卢布的罚款，理由是它没有删除俄罗斯认为有关乌克兰战争的"虚假信息"。

俄罗斯法律限制对俄罗斯在乌克兰的军事行动的报道。

维基媒体没有立即回应置评请求。它此前曾表示，俄罗斯当局不满的信息来源良好，符合维基百科标准。

莫斯科多年来一直与大型科技公司就内容、审查制度、数据和当地代表权等问题屡屡发生冲突，这些冲突在俄罗斯于2022年2月24日派遣军队入侵乌克兰之后进一步升级。

（路透社等）

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