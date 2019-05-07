WHA日内瓦登场 台湾参与再成焦点

(德国之声中文网) 因中国施压的关系，台湾确定连续三年无法参与今天在日内瓦 (Geneva) 召开的世界卫生大会 (WHA)。 中国官方在5月6日透过外交部清楚表达，因秉持「一中原则」，中国不同意台湾参加今年的WHA。

台湾外交部长吴钊燮周五 (5月17日) 表示，虽然台湾未收到邀请函，但国际上挺台湾参与的声音不断，这也证明中国所谓「台湾无法参与WHA，是WHA集体决定」的说法是错误的。 他说，中国一再用「一中原则」以及曲解联合国大会第2758号决议案来误导国际社会，声称中国可以代表台湾。 吴钊燮强调: 「中国政府向国际社会宣称台湾人民的健康议题已经获得妥善照顾，但事实上，中国政府对台湾没有实行过一天的管辖权。 」

卫福部长陈时中则表示，对于中国用政治介入医疗感到非常遗憾，也强调会继续努力，希望让世界对台湾医疗表示肯定。 他说: 「最好的办法，就是勇敢站到第一线去争取。 我这次到日内瓦，要展现台湾参与公共事务的意愿。 」

友邦挺台参与WHA

目前包含美国、英国、欧盟及加拿大都表态支持台湾参与世卫大会。 此外，《自由时报》报导指出，十多个台湾友邦已完成提案手续，将要求大会将「邀请台湾以观察员身分参与WHA」列入会议补充项目。 以往惯例是，大会开始前的闭门总务委员会，会先针对是否将台湾提案纳入会议补充项目展开辩论。

报导指出，今天的闭门会议友邦将第一次提出以2对2的辩论方式讨论台湾参加世卫的议题，虽然以往类似的讨论结果均是未将台湾议题纳入大会的补充项目。 然而，台湾友邦在第2阶段的全体大会上，也预计发动一场公开的2对2辩论。

台湾友邦之一的圣文森卫生部长布朗 (Luke Browne) 接受台湾中央社采访时表示，「不能允许在全球健康议题上操弄政治」。 他说，世卫不应拒绝台湾2300万人，且台湾医疗公卫先进能对国际做出贡献，符合世卫组织「全民均健」(Health for All) 的目标。

除了友邦力挺外，台湾的旅外侨胞也在各地以游行方式支持台湾参与WHA。 日本的台侨团体「全日本台湾连合会」周日 (5月19日) 在东京举办游行，集结约300人参与并沿街高喊「台湾加油」。

日内瓦拚双边对谈

虽然未受邀，台湾卫福部长陈时中仍于上周六 (5月18日) 率团抵达日内瓦。 除了于周一 (5月20日) 大会开始当天举行记者会强调台湾的立场外，陈时中也将积极争取与其他国家进行双边会晤的机会。 他在接受媒体访问时表示，将以与美日两国的卫生部长进行对谈为目标之一。

台湾也积极争取与友邦及其他国家进行双边会谈，并透过宣传车、大众运输上的广告及沿路发放的各种文宣来传达台湾的理念。 陈时中向中央社表示，虽然台湾连3年未能受邀出席，但争取过程中仍有许多国家支持台湾。 对于双边会谈能达成何种合作，他认为仍需临机应变。

杨威廉/夏立民 (综合报导)