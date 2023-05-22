 WHA拒台媒採訪 台外交部：中國施壓惡行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

WHA拒台媒採訪 台外交部：中國施壓惡行

台灣不只連續第7年遭世界衛生大會（WHA）拒於門外，台灣記者日前領取WHA採訪證時，也因「收到中國施壓不得放行台灣記者」臨時遭到拒絕。台灣外交部指控中國施壓聯合國，「幹盡傷害台灣人民的惡行」。

事件在台灣引發廣泛議論，質疑聯合國下轄機構受到中國施壓、新聞自由因而遭到箝制（示意圖）。

事件在台灣引發廣泛議論，質疑聯合國下轄機構受到中國施壓、新聞自由因而遭到箝制（示意圖）。

（德國之聲中文網）第76屆世界衛生大會（WHA）本週於瑞士日內瓦召開，台灣中央社報導，該社兩名記者事前依照正常流程申請採訪證，獲得批准，週一（5月22日）在聯合國日內瓦辦事處領證時，卻突然遭到拒絕。

「早在幾週之前，中央社記者就已經透過聯合國媒體申請平台，申請到我們的記者證。在申請記者證的時候，我們已經有提供我們的中華民國台灣護照，也在說明欄中詳細寫到，記者來自中華民國台灣。」當事的中央社記者之一曾婷瑄表示：「但是今天我們在排隊領證的時候，對方感覺有點疑惑，然後透過電話，他們內部溝通之後，有一位工作人員請我們到旁邊，告訴我們說：『很抱歉，雖然已經收到了通過的通知，但是我們沒辦法給你們記者證』。」

中央社報導，該社兩名當事記者曾婷瑄、田習如數週前透過官方平台申請記者證，由於國籍欄位選單並無「台灣」或「中華民國」選項，因此選擇「泰國」，並在備註欄清楚註記記者來自「台灣（中華民國）」，於5月中旬收到許可通知，但卻在領取採訪證時遭到阻攔。

曾婷瑄表示，對方承認「收到來自中國的壓力」，當下表示「WHO不再承認台灣護照」、「中華人民共和國告訴我們需要看到中國護照，或者台灣護照加上台胞證也可放行」；記者回覆並無台胞證，並詢問中國如何知道台灣記者的申請事宜時，對方回覆：「他們（中國）知道所有的事情，我非常抱歉。」記者追問：「要向中國報告一切嗎？」對方點頭回應。

根據報導，聯合國辦事處人員無奈表示自己也想幫忙，「但我被限制住，如果讓你們進去，我會被開除」，直言「中國代表也在裡面，很可惜，但我無能為力」，建議台灣記者向WHO辦公室申訴。

至截稿前，中國官方尚未公開回應「施壓不得放行台灣記者」採訪WHA的指控。

世卫大会聚焦新冠 「抗疫模范生」台湾无缘参与

台灣外交部：歧視性待遇

該事件在台灣引發廣泛議論，質疑聯合國下轄機構受到中國施壓、新聞自由因而遭到箝制。根據中央社官網，該社為「中華民國的國家通訊社」。中央社報導稱，該社並非官方代表，「只是希望新聞自由與知情權能獲得尊重的記者，會員國身分與否並非必要」。

台灣外交部23日表達嚴厲譴責，指聯合國長期拒絕台灣媒體記者進入聯合國場域採訪報導，明顯違反聯合國憲章的普世價值及公平正義原則，以及「世界人權宣言」所保障「人人有權享有主張和發表意見的自由，且透過任何媒介、不受國界所限」的基本人權。

台灣外交部指控中國政府「背後施壓」，聲明寫道，「聯合國日內瓦分部在中國蠻橫施壓下，未能秉公行事，拒絕我國媒體入場採訪WHA」，「口說照顧台灣民眾，卻幹盡傷害台灣人民的惡行」，呼籲聯合國勿「屈從特定國家的無理政治施壓」，盡速改善對台灣媒體的「歧視性待遇」。

今年3月，聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在例行記者會上被詢問，為何台灣人無法進入聯合國大樓時，也曾遭在場媒體質疑「中國是不是在管理聯合國？」杜加里克當下即不快回應，這是他當天聽到最「荒謬」的問題，語畢後匆匆結束記者會。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前稱，台灣是否參加應由成員國決定。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前稱，台灣是否參加應由成員國決定。

誰挺台？誰反對？

本屆WHA於5月21日至30日於瑞士日內瓦舉行，WHO於22日決定今年大會也不邀請台灣參與

22日，在辯論台灣今年能否以觀察員身份參與WHA時，中國與巴基斯坦皆明確反對。中國常駐日內瓦大使陳旭表示，中國堅持拒絕將台灣參與案納入議程，並強調「世上只有一個中國」、「台灣是不可分割的一部分」；台灣邦交國史瓦帝尼、馬紹爾群島則發聲挺台。最終提案未能排入本屆議程。

當日稍晚的會議期間，美國、日本、英國、法國、捷克、加拿大、瓜地馬拉等7國代表，持續於發言時間表態支持台灣參與WHA。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）表示，後疫情時代，全球仍有諸多挑戰需共同面對，「我們已攜手面對威脅並達成遠大目標，我們還能再做一次。而『我們』包括具建設性且能扮演角色的利益相關者。美國持續強力支持台灣有意義地參與WHA，以及更廣泛的世衛工作。」

中國代表回批「民進黨當局將政治圖謀置於人民福利之上，謀取獨立」，稱個別國家「炒作」的防疫缺口之說是「無稽之談」，「中方做出不同意台灣參與世衛大會的決定獲得多數支持」。

台灣外交部長吳釗燮22日晚間在推特轉發WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）一則寫有「#人人健康（#HealthForAll）」的推文。吳釗燮寫道：「哇，你果然很會說場面話，但你忘記了我們國家的2300萬人。聽好了：只有台灣的民選政府才能代表台灣人，而不是共產政權的中國。」

中華人民共和國在1971年取得在聯合國的中國代表權，中華民國政府被迫退出聯合國及其下轄機構。1972年的WHA決定，由中華人民共和國正式取代中華民國在WHO的席位。自1997年起，中華民國每年都嘗試以不同名義重新參與WHO以及WHA，但均遭到拒絕。

在台海關係回暖的2009年至2016年，台灣曾被允許以觀察員身份參加WHA。但自2017年以來，台灣總統蔡英文執政期間，台灣再也沒有獲得參加WHA的與會邀請。

（中央社、台灣外交部等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

 

DW.COM

德国朝野政党支持台湾重返世卫全体大会

德国议院四大党团呼呼政府向世卫施压，邀请台湾以观察员身份出席即将举行的世卫全体大会。柏林在这个问题上是否能有作为，人们拭目以待。台湾方面示，至今尚未收到世卫的邀请函。

博明：中国愿牺牲全球公卫来巩固政权

特朗普时期的前美国副国安顾问博明（Matthew Pottinger）与其妻子、病毒学家鄢唐（Yen Pottinger）受亚太坚韧研究基金会邀请出访台湾。在接受德国之声独家专访时，他表示中国政府为巩固政权，愿意牺牲全球的公共卫生。

相关内容

World Health Organization (WHO) Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus speaks as he attends the World Health Assembly (WHA) amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Geneva, Switzerland, May 24, 2021. Christopher Black/World Health Organization/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

世界卫生大会再次拒绝台湾作为观察员与会 22.05.2023

第76届世界卫生大会（WHA）本周一决定，不邀请台湾参加5月21日至30日举行的本届世卫组织大会。台湾外交部对此结果表示遗憾与不满。北京方面则称，世卫大会连续多年拒绝所谓涉台提案充分说明，一个中国原则“不容任何挑战”。

(210729) -- TOKYO, July 29, 2021 (Xinhua) -- The national flag of China is seen during the awarding ceremony of the women's 200m butterfly final at the Tokyo 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan, July 29, 2021. (Xinhua/Xu Chang)

台湾跆拳道选手领奖时手举五星红旗 台行政院长：彻查！ 22.05.2023

台湾跆拳道选手李东宪在韩国亚太大师运动会获得铜牌领奖时展示中国的国旗五星红旗，引发争议。事后他在接受中国媒体采访时再呛台湾是“鬼岛”，没有“言论自由”。台湾行政院长陈建仁回应称“相关单位务必要清查厘清”。

A family visit the Qianmen pedestrian shopping street, a popular tourist spot in Beijing, Tuesday, Jan. 17, 2023. China has announced its first population decline in decades as what has been the world's most populous nation ages and its birthrate plunges. (AP Photo/Andy Wong)

中国卫生官员：新冠全球紧急状态结束，但风险仍在 06.05.2023

世界卫生组织周五宣布，2019新型冠状病毒疫情不再是全球公共卫生紧急事件。中国卫健委专家梁万年表示，这并不意味新冠已经对人类无害，中国仍需保持预警监测及疫苗接种等措施。

广告

媒体看中国

G7 Gipfel in Japan, Hiroshima | Gemeinsame Tagung mit Wolodymyr Selenskyj

德语媒体：对华政策的转折点

刚刚结束的七国集团峰会上，除了俄乌战争之外，如何同中国打交道也首次成为西方七国首脑的重要议题。在对华关系中"去风险"，显然已经成为各方的共识。