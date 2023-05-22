WHA拒台媒採訪 台外交部：中國施壓惡行

（德國之聲中文網）第76屆世界衛生大會（WHA）本週於瑞士日內瓦召開，台灣中央社報導，該社兩名記者事前依照正常流程申請採訪證，獲得批准，週一（5月22日）在聯合國日內瓦辦事處領證時，卻突然遭到拒絕。

「早在幾週之前，中央社記者就已經透過聯合國媒體申請平台，申請到我們的記者證。在申請記者證的時候，我們已經有提供我們的中華民國台灣護照，也在說明欄中詳細寫到，記者來自中華民國台灣。」當事的中央社記者之一曾婷瑄表示：「但是今天我們在排隊領證的時候，對方感覺有點疑惑，然後透過電話，他們內部溝通之後，有一位工作人員請我們到旁邊，告訴我們說：『很抱歉，雖然已經收到了通過的通知，但是我們沒辦法給你們記者證』。」

中央社報導，該社兩名當事記者曾婷瑄、田習如數週前透過官方平台申請記者證，由於國籍欄位選單並無「台灣」或「中華民國」選項，因此選擇「泰國」，並在備註欄清楚註記記者來自「台灣（中華民國）」，於5月中旬收到許可通知，但卻在領取採訪證時遭到阻攔。

曾婷瑄表示，對方承認「收到來自中國的壓力」，當下表示「WHO不再承認台灣護照」、「中華人民共和國告訴我們需要看到中國護照，或者台灣護照加上台胞證也可放行」；記者回覆並無台胞證，並詢問中國如何知道台灣記者的申請事宜時，對方回覆：「他們（中國）知道所有的事情，我非常抱歉。」記者追問：「要向中國報告一切嗎？」對方點頭回應。

根據報導，聯合國辦事處人員無奈表示自己也想幫忙，「但我被限制住，如果讓你們進去，我會被開除」，直言「中國代表也在裡面，很可惜，但我無能為力」，建議台灣記者向WHO辦公室申訴。

至截稿前，中國官方尚未公開回應「施壓不得放行台灣記者」採訪WHA的指控。

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台灣外交部：歧視性待遇

該事件在台灣引發廣泛議論，質疑聯合國下轄機構受到中國施壓、新聞自由因而遭到箝制。根據中央社官網，該社為「中華民國的國家通訊社」。中央社報導稱，該社並非官方代表，「只是希望新聞自由與知情權能獲得尊重的記者，會員國身分與否並非必要」。

台灣外交部23日表達嚴厲譴責，指聯合國長期拒絕台灣媒體記者進入聯合國場域採訪報導，明顯違反聯合國憲章的普世價值及公平正義原則，以及「世界人權宣言」所保障「人人有權享有主張和發表意見的自由，且透過任何媒介、不受國界所限」的基本人權。

台灣外交部指控中國政府「背後施壓」，聲明寫道，「聯合國日內瓦分部在中國蠻橫施壓下，未能秉公行事，拒絕我國媒體入場採訪WHA」，「口說照顧台灣民眾，卻幹盡傷害台灣人民的惡行」，呼籲聯合國勿「屈從特定國家的無理政治施壓」，盡速改善對台灣媒體的「歧視性待遇」。

今年3月，聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在例行記者會上被詢問，為何台灣人無法進入聯合國大樓時，也曾遭在場媒體質疑「中國是不是在管理聯合國？」杜加里克當下即不快回應，這是他當天聽到最「荒謬」的問題，語畢後匆匆結束記者會。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前稱，台灣是否參加應由成員國決定。

誰挺台？誰反對？

本屆WHA於5月21日至30日於瑞士日內瓦舉行，WHO於22日決定今年大會也不邀請台灣參與。

22日，在辯論台灣今年能否以觀察員身份參與WHA時，中國與巴基斯坦皆明確反對。中國常駐日內瓦大使陳旭表示，中國堅持拒絕將台灣參與案納入議程，並強調「世上只有一個中國」、「台灣是不可分割的一部分」；台灣邦交國史瓦帝尼、馬紹爾群島則發聲挺台。最終提案未能排入本屆議程。

當日稍晚的會議期間，美國、日本、英國、法國、捷克、加拿大、瓜地馬拉等7國代表，持續於發言時間表態支持台灣參與WHA。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）表示，後疫情時代，全球仍有諸多挑戰需共同面對，「我們已攜手面對威脅並達成遠大目標，我們還能再做一次。而『我們』包括具建設性且能扮演角色的利益相關者。美國持續強力支持台灣有意義地參與WHA，以及更廣泛的世衛工作。」

中國代表回批「民進黨當局將政治圖謀置於人民福利之上，謀取獨立」，稱個別國家「炒作」的防疫缺口之說是「無稽之談」，「中方做出不同意台灣參與世衛大會的決定獲得多數支持」。

台灣外交部長吳釗燮22日晚間在推特轉發WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）一則寫有「#人人健康（#HealthForAll）」的推文。吳釗燮寫道：「哇，你果然很會說場面話，但你忘記了我們國家的2300萬人。聽好了：只有台灣的民選政府才能代表台灣人，而不是共產政權的中國。」

中華人民共和國在1971年取得在聯合國的中國代表權，中華民國政府被迫退出聯合國及其下轄機構。1972年的WHA決定，由中華人民共和國正式取代中華民國在WHO的席位。自1997年起，中華民國每年都嘗試以不同名義重新參與WHO以及WHA，但均遭到拒絕。

在台海關係回暖的2009年至2016年，台灣曾被允許以觀察員身份參加WHA。但自2017年以來，台灣總統蔡英文執政期間，台灣再也沒有獲得參加WHA的與會邀請。

（中央社、台灣外交部等）

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