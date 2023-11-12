WeWork破产：“共享办公”不香了？

（德国之声中文网）11月6日，开创联合办公空间潮流的美国公司WeWork在美国申请破产保护。这家在过去十年里彻底改变了灵活办公方式的公司经历了一场从崛起到崩溃的兴衰转换。

这家由日本软银集团（SoftBank group）支持的初创公司为初创企业和自由职业者提供时尚的共享办公空间。该公司表示，此举是“全面重组”的一部分，以稳固其财务状况。

WeWork近年来因负债累累而陷入困境，并最终走向破产。该公司在旧金山、特拉维夫和伦敦等地大举斥资数十亿美元租赁共享办公空间，导致巨额亏损。

WeWork表示，约92%的公司债权人已同意一项重组计划，将其担保债务转换为股权。据路透社报道，这一债务转换将从其超过180亿美元的债务中抹去约30亿美元（28亿欧元）的债务。该计划还将有助于WeWork减少其办公承租合同。

该公司在一份声明中表示：“作为今天提交申请文件的一部分，WeWork请求终止某些基本无法运营的地点的租赁合同，所有受影响的成员都已提前收到通知。



该公司目前在包括德国在内的数十个国家的约700个地点，租赁了数百万平方英尺的办公空间。

此次破产仅影响WeWork在美国和加拿大的业务。

WeWork结束神话

不久前，由亚当·诺伊曼（Adam Neumann）联合创立的WeWork还是投资者的宠儿，吸引了软银（SoftBank）和摩根大通（JPMorgan Chase）等公司的投资支持，并成长为美国最有价值的初创公司，价值470亿美元。

该公司随即进行了急速扩张——即使是在大量烧钱的情况下，并成为领先的共享办公提供商，为不同的团队、公司和个人提供可以一起工作、共享设施和服务的空间。

2019年，由于公司治理问题和财务状况不佳，WeWork首次公开募股失败，导致诺伊曼离职。

软银出手拯救WeWork，并以80亿美元的估值上市。但随后，新冠疫情加剧了该公司的困境，疫情导致对共享办公空间的需求下降——许多员工被迫在家工作。

随着全球经济放缓和高通胀，WeWork的初创企业客户纷纷关门，公司前景进一步黯淡。

WeWork的估值从之前的高点一路下滑，截至上周五，该公司估值已不到4500万美元。

前首席执行官诺伊曼表示，WeWork的破产申请“令人失望”。

WeWork 的联合创始人诺伊曼（Adam Neumann ）以牺牲利润为代价追求高速增长

诺伊曼在给CNBC的一份声明中说：“自2019年以来，看到WeWork一直未能充分抓住共享空间这一前所未有的商机，对我来说非常难过。”

共享办公行业整体状况如何？

WeWork申请破产的当下，办公空间租赁需求在总体上依然疲软。尽管越来越多的公司要求员工返回办公室，但办公空间的空置率仍然较高。

德国联邦联合办公空间协会（BVCS）主席托比亚斯·科莱维（Tobias Kollewe）表示，WeWork明显是一个管理不善的案例，而不应归咎于行业整体状况。

科莱维对德国之声表示：“共享办公是一个成功的模式。”

行业调查显示，随着公司逐渐接受混合办公的现状，对短期办公租赁的需求有所回升。

全球商业房地产服务和投资公司世邦魏理仕（CBRE）在6月对欧洲企业进行的一项调查显示，“对灵活办公空间的需求持续上升”，和过去相比，一些公司愿意考虑采用更多的灵活办公空间。

今年早些时候，研究公司Market Reports World预计，联合办公空间市场规模将达到140亿美元，并预计到2028年，该市场的复合年增长率将超过17%。

WeWork的竞争对手，雷格斯（IWG）的创始人马克·迪克森（Mark Dixon）表示，混合办公模式正在推动加速该公司在全球范围内的增长。

迪克森在10月的一份声明中表示：“眼下，我们仍在目睹一场前所未有的"大规模租赁解约"（Great Lease Resignation）。各种规模的企业正在终止他们的长期商业租赁合同，转而与像IWG这样的灵活办公空间提供商签订较短期的租赁协议。”

该公司在120多个国家拥有近3500个分支机构，并于周二发布了有史以来最高的季度收入。

Z世代推动共享办公

CoworkingCafe的研究人员表示，美国的共享办公空间数量在2023年第二季度较第一季度增长了10%。

科莱维表示，在德国，共享办公空间的数量正在增加，他预计需求量还会继续上升。

“特别是Z世代，他们不再会愿意为了一份工作而改变居住地，” 科莱维说道，“在厨房餐桌或客厅桌子上进行远程办公并非长久之计。”



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