WADA：禁止俄罗斯四年内参加重大体育赛事

（德国之声中文网）世界反兴奋剂组织（WADA）周一（12月9日）批准了其合规审查委员会（Compliance Review Committee）所作出的处罚建议，禁止俄罗斯在今后四年内参与重大国际体育赛事。世界反兴奋剂组织执行委员会在洛桑举行的会议上做出这一决定。

该组织一位发言人表示："全部建议清单得到一致通过"。

被禁止参与重大国际赛事的不仅仅是俄罗斯运动员，俄罗斯政府官员也不能出席此类赛事活动。在四年处罚期内，俄罗斯同样无法主办甚至申办重大国际赛事。

尽管如此， 能够向世界反兴奋剂组织证明"自身清白"并没有参与俄罗斯国家支持的系统性使用兴奋剂行为的俄罗斯运动员可以在中立旗帜下参加比赛。

独立合规审查委员会针对俄罗斯的制裁建议主要基于莫斯科政府曾篡改俄罗斯国家反兴奋剂机构的相关数据。此案今年1月被递交世界反兴奋剂组织调查员。俄罗斯体育部长帕维尔·科洛布科夫（Pavel Kolobkov）将数据出现出入归咎于技术故障。2018年9月，世界反兴奋剂组织曾解除对于俄罗斯的处罚，而这一决定备受争议。当时解禁的一个关键前提便是必须完整公布莫斯科实验室的数据。

俄罗斯反兴奋剂组织此前曾被暂停工作将近三年事件，理由便是2015年一份应世界反兴奋剂组织要求做出的报告显示，俄罗斯存在政府支持的大规模使用兴奋剂现象。

俄罗斯现在有21天时间提起上诉。如果俄方决定上诉，本案将交由国际体育仲裁法院处理。