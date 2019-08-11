WADA：禁止俄罗斯四年内参加重大体育赛事

（德国之声中文网）世界反兴奋剂组织（WADA）周一（12月9日）批准了其合规审查委员会（Compliance Review Committee）所作出的处罚建议，禁止俄罗斯在今后四年内参与重大国际体育赛事。世界反兴奋剂组织执行委员会在洛桑举行的会议上做出这一决定。
该组织一位发言人表示："全部建议清单得到一致通过"。
被禁止参与重大国际赛事的不仅仅是俄罗斯运动员，俄罗斯政府官员也不能出席此类赛事活动。在四年处罚期内，俄罗斯同样无法主办甚至申办重大国际赛事。
尽管如此， 能够向世界反兴奋剂组织证明"自身清白"并没有参与俄罗斯国家支持的系统性使用兴奋剂行为的俄罗斯运动员可以在中立旗帜下参加比赛。
独立合规审查委员会针对俄罗斯的制裁建议主要基于莫斯科政府曾篡改俄罗斯国家反兴奋剂机构的相关数据。此案今年1月被递交世界反兴奋剂组织调查员。俄罗斯体育部长帕维尔·科洛布科夫（Pavel Kolobkov）将数据出现出入归咎于技术故障。2018年9月，世界反兴奋剂组织曾解除对于俄罗斯的处罚，而这一决定备受争议。当时解禁的一个关键前提便是必须完整公布莫斯科实验室的数据。
俄罗斯反兴奋剂组织此前曾被暂停工作将近三年事件，理由便是2015年一份应世界反兴奋剂组织要求做出的报告显示，俄罗斯存在政府支持的大规模使用兴奋剂现象。
俄罗斯现在有21天时间提起上诉。如果俄方决定上诉，本案将交由国际体育仲裁法院处理。
-
服用兴奋剂的荒诞借口
网球明星莎拉波娃：没有看到名单
网球明星莎拉波娃（Maria Scharapowa）说， “从2006年开始，我就服用这种药，”但是她拒绝透露作为一名身强力壮的运动员服用一种心脏病药物的原因。2016年初，心脏病药物米屈肼（Meldonium） 被列入兴奋剂类药物的名单。莎拉波娃的解释是：“我没有看过名单。”然而，运动员无知并不意味着免受处罚。
-
服用兴奋剂的荒诞借口
林福德·克里斯蒂：因为吃鳄梨
林福德·克里斯蒂（Linford Christie 左2）1999年39岁时因被发现服用兴奋剂而断送了其体育生涯。这位1992年的奥运冠军被检测出诺龙（Nandrolon ）成分。他的解释很有意思：没服用兴奋剂，而是只吃了鳄梨。
-
服用兴奋剂的荒诞借口
约翰·米勒克：特殊的饮食
在2002年冬季奥运会上，德国越野滑雪运动员米雷克（Johann Mühlegg）夺取了三枚金牌。之后因与德国滑雪俱乐部发生纠纷而“转会”西班牙。他在被发现服用兴奋剂（Epo）后表示：“我在最近5天里进行特殊的饮食限制，只服用蛋白质和碳水化合物。”
-
服用兴奋剂的荒诞借口
弗洛伊德·兰迪斯：喝了太多威士忌
美国自行车健将阿姆斯特朗（Lance Armstrong）退役之后，其队友兰迪斯（ Floyd Landis）突然一鸣惊人，赢得2006年环法自行车赛冠军。但不久他便被披露药检阳性而被取消冠军资格。当时他解释说是因为喝了太多威士忌，最后不得不承认服用了兴奋剂。
-
服用兴奋剂的荒诞借口
阿德里安·穆图：只为提高性能力
切尔西的前国脚2004年被发现服用可卡因，对此他的解释是：“我只是为了提高我的性能力”。为此他付出的代价是被罚款1720万欧元。
-
服用兴奋剂的荒诞借口
玛蒂娜·辛吉斯：果汁被放药
2007年，网球名将 玛蒂娜·辛吉斯（ Martina Hingis）在匆忙召开的新闻发布会上宣布因腰痛退出网坛。在当年的温布尔登网球锦标赛上她被检测出可卡因成分。辛吉斯认为有人对她阴谋陷害：“有人在我喝的果汁中放了药物。”
-
服用兴奋剂的荒诞借口
莱蒙达斯·鲁姆萨斯：丈母娘的兴奋剂
立陶宛车手莱蒙达斯·鲁姆萨斯（Raimundas Rumsas）夺得环法自行车赛季军，完全出人意料之外。但就在比赛结束之际，他的妻子因被发现在车中携带大量禁药在法国海关被捕。夫妇二人声称这些药物是为患病的鲁姆萨斯丈母娘而购。
-
服用兴奋剂的荒诞借口
迪特尔·鲍曼：牙膏的原因
德国长跑名将迪特尔·鲍曼（Dieter Baumann）荣获1992年巴塞罗那奥运500米冠军。1999年他被检测出服用兴奋剂。鲍曼的解释是牙膏被掺入兴奋剂。
-
服用兴奋剂的荒诞借口
泰勒·汉密尔顿：原因来自胎死腹中的双胞胎
美国自行车手泰勒·汉密尔顿（Tyler Hamilton）获得2004年奥运会金牌。但之后爆出血检呈阳性的丑闻。他对此的解释颇为荒诞： “我体内的阳性血细胞来自死于腹中的双胞胎的干细胞。”后来汉密尔顿对服用兴奋剂供认不讳。
-
服用兴奋剂的荒诞借口
莱尼·保罗：牛肉含激素
1997年，英国山坡冰道雪橇运动员莱尼·保罗（Lenny Paul）被发现体内含有很高的兴奋剂成分。对于这一检测结果他的解释是：“我吃了意大利肉酱面，用的是服用了激素的牛肉。”
作者: Joscha Weber