WADA审核中国兴奋剂事件 外界仍存质疑

中国23名游泳选手兴奋剂检测阳性一事，国际反兴奋剂组织受到压力，称将对自身的处理程序进行独立审核，并派团队对中国的反兴奋剂项目进行评估。批评认为，真正的调查应由独立运动员代表进行，并包括实地采访中国的涉事宾馆工作人员、运动员和教练。

（德国之声中文网）备受压力的国际反兴奋剂组织（WADA）周四表示，将对该组织处理一件23名中国游泳选手兴奋剂检测阳性的事件，发起独立审核。

调查将由瑞士检察官科提尔（Eric Cottier）领衔。WADA表示，将为其提供所有相关文件，并可自由咨询独立专家。

科提尔预计将在两个月内提交结论。

WADA此举是在国际体坛、反兴奋剂机构对该组织处理中国运动员兴奋剂事件的程序提出质疑、认为缺乏透明度之际。

WADA主席班卡（Witold Banka）在声明中称，该组织的声誉受到攻击。

他说，该组织受到不公正的指控，即未将中国兴奋剂中心的事件提交给国际体育仲裁法庭。他说，将继续反驳这些错误指控，很高兴把这些疑问交由一位富有经验、受人尊敬的独立检察官处理。

WADA还表示，将派出合规审计团队前往中国，评估该国的反兴奋剂项目，并邀其独立的反兴奋剂审计人员加入该任务。

此前，德国电视一台和《纽约时报》报道了23名中国游泳选手在2021年东京奥运会前数月查出违禁药物曲美他嗪阳性。

中国方面当时调查称，这些运动员非故意地因污染而接触违禁药物，称他们下榻的宾馆厨房发现了曲美他嗪的痕迹。

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曲美他嗪可促进血液流向心脏，用于治疗心绞痛，于2014年被WADA禁止。俄罗斯滑冰运动员瓦利耶娃在2022年北京冬奥前曾测出该违禁药物阳性。

WADA当时接受了中国的调查结果，未将此事公之于众。

在德国电视一台以及《纽约时报》的报道后，WADA辩护说，当时没有证据对中国的调查结果提出质疑并采取进一步措施。

美国反兴奋剂机构：WADA宣布的调查"没有牙齿"

美国反兴奋剂机构USADA负责人泰格特（Travis Tygart）上周指责WADA潜在掩盖此事，如今批评新的调查以及对中国反兴奋剂中心的审计毫无作用，是"没有牙齿的"。

"称这是所谓独立调查，WADA领导层在试图蒙蔽我们的眼睛"，泰格特在一份声明中说道。

他说，真正独立的审核应当由独立运动员代表组成的团队进行。

泰格特表示，此外，还应对中国进行实地调查，包括询问宾馆的工作人员、运动员和教练。

澳大利亚反兴奋剂机构也曾呼吁对中国的案件进行审核。如今，该机构负责人沙浦（David Sharpe）对WADA此举表示欢迎，称希望调查能澄清此事，在巴黎奥运会、残奥会前重建对全球反兴奋剂体系的信心。

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（路透社、法新社、美联社）

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